Fit durch den Winter im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ mit Doku-Premiere „Was hilft wirklich gegen Verkühlung und Grippe?“

Außerdem: Winterliche Dokumentationen zum Heiligen Nikolaus, „MERYN am Montag“ zum Coronavirus, „Miteinander – Füreinander“

Wien (OTS) - Am Tag des Heiligen Nikolaus, dem 6. Dezember 2021, begibt sich ORF III Kultur und Information auf Spurensuche und beleuchtet die Hintergründe dieses Feiertags. Im Hauptabend befasst sich ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ mit unserer Gesundheit und damit, wie man fit durch den Winter kommt.

Zu Beginn wirf „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen Blick auf die wichtigsten Neuigkeiten des Tages und berichtet dreieinhalb Stunden live aus dem ORF-III-Studio. Tagsüber sorgen die Dokumentationen „Ein Nikolaustag in Osttirol“ (13.00 Uhr), „Magische Weihnachten – Der Nikolaus in Tirol“ (13.45 Uhr), „Superstar in Rot – Das Geheimnis des Weihnachtsmanns“ (17.25 Uhr) und „Gemeinsam den Nikolausabend feiern“ (18.20 Uhr) für vorweihnachtliche Stimmung und rücken die Figur des Heiligen Nikolaus von Myra in den Mittelpunkt.

Siegfried Meryn bittet im Vorabend gemeinsam mit Christoph Steininger, Virologe der MedUni Wien, in „MERYN am Montag“ erneut um die Gesundheitsfragen des Publikums. Diesmal zum Thema:

„Coronavirus-Varianten“ (18.45 Uhr). Auch das ORF-III-Format „Miteinander – Füreinander“ nimmt sich um 20.00 Uhr den Sorgen und Ängsten der Menschen an und soll in Zeiten des Lockdowns und der beschränkten Sozialmöglichkeiten Trost und Hoffnung spenden.

Den vierteiligen „ORF III Themenmontag“ eröffnet die neue Doku „Was hilft wirklich gegen Verkühlung und Grippe?“ (20.15 Uhr) von Marlene Alber. Das Geschäft mit dem Schnupfen ist jeden Herbst wieder ein einträgliches für Pharmahersteller und Apotheken. Doch was taugen diese Mittel wirklich? Diese ORF-III-Neuproduktion testet mehrere Medikamente und nimmt auch die neuen Kombipräparate unter die Lupe. Expertinnen und Experten sehen diese skeptisch, weil sie mehrere Medikationen gleichzeitig enthalten und damit, egal ob sie gebraucht werden oder nicht, auch die möglichen Nebenwirkungen erhöhen. Danach setzen die Dokus „Die Versprechen der Gesundheitsindustrie“ (21.05 Uhr), „Die Tricks der Gesundheitsbranche“ (21.55 Uhr) und „Fit statt faul – wie Bewegung gesund macht“ (22.45 Uhr) den Themenabend fort.

