Ludwig/Novak: Wien steht für Stabilität

Gratulation an Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zur Wiederwahl als Landesparteichef. Rot-Pinke Fortschrittskoalition sorgt für Sicherheit und Stabilität.

Wien (OTS/SPW) - „Ich möchte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zu seiner Wiederwahl gratulieren. Wir haben vor über einem Jahr mit den NEOS einen verlässlichen Partner und in Christoph Wiederkehr einen Vizebürgermeister mit Handschlagqualität gefunden. Gerade in Zeiten einer Pandemie sind die Stabilität und Sicherheit der rot-pinken Fortschrittskoalition für die Wienerinnen und Wiener besonders wichtig“, sagt Bürgermeister und Landesparteivorsitzender Dr. Michael Ludwig zur Wiederwahl von Christoph Wiederkehr als NEOS-Landesparteichef.

SPÖ – Landesparteisekretärin Barbara Novak schließt sich der Gratulation an: „Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr an der Spitze der Wiener NEOS haben wie einen zuverlässigen Koalitionspartner. Gemeinsam setzen wir in Wien Punkt für Punkt das rot-pinke Regierungsprogramm um. Gerade in der Krise ist es uns ein Anliegen alle Menschen mitzunehmen und niemanden zurückzulassen.“ Mit Blick auf die Bundesregierung ergänzt Novak: „In einer Pandemie müssen parteiinterne und persönliche Befindlichkeiten hintangestellt werden. Es gibt weiterhin einen Fokus: die Krise zu bekämpfen und zwar gemeinsam! “

