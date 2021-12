NEOS: Beate Meinl-Reisinger gratuliert Christoph Wiederkehr zu seiner Wiederwahl

Meinl-Reisinger: „Christoph Wiederkehr packt Themen aktiv an und löst sie – das ist der einzige Weg hin zu einer freieren und gerechteren Chancengesellschaft.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger nach der Wiederwahl von Christoph Wiederkehr als Wiener Landessprecher mit 95,71% Prozent und gratuliert ihm und allen Kandidat_innen ganz herzlich: „In den vergangenen drei Jahren ist unglaublich viel geschehen. Es waren bewegte, aber auch sehr erfolgreiche Jahre. NEOS Wien ist unter der Führung von Christoph Wiederkehr von DER Oppositionspartei in die Regierung gekommen und hat gezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung für alle Wienerinnen und Wiener zu übernehmen.“

„Christoph hat gezeigt, dass Verantwortung zu übernehmen auch heißt, dort hinzuschauen, wo es wehtut. So hat er mit seinem ,Wiener Bildungsversprechen‘ bewiesen, was es bedeutet, Politik mit Mut und Entschlossenheit anzugehen. Denn nur so können wir jedem Kind gerechte Chancen zukommen lassen“, so Meinl-Reisinger. „Umso mehr freut es mich, dass es ihm gelungen ist, das Bildungsbudget massiv zu erhöhen und gleichzeitig für eine transparente Lehrerzuteilung zu sorgen. Christoph zeigt, dass die Haltung, Themen anzupacken und zu lösen, der einzige Weg zu einer freieren und gerechteren Chancengesellschaft ist.“

