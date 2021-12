Christoph Wiederkehr als NEOS Wien Landessprecher wiedergewählt!

95,71% bei der digitalen Mitgliederversammlung in Wiens Ankerbrot-Fabrik

Wien (OTS) - Christoph Wiederkehr ist heute Samstag bei der Mitgliederversammlung von NEOS Wien als Landessprecher eindrucksvoll bestätigt worden.

Der Wiener Vizebürgermeister erreicht bei der digitalen Abstimmung 95,71% der Stimmen und steht somit für weitere drei Jahre an der Spitze der Wiener Landespartei von NEOS.

Wiederkehr bedankt sich in einer ersten Reaktion bei den Mitgliedern: „Ich freue mich über den großen Rückhalt für unseren Kurs, mit Mut und Zuversicht für den Fortschritt in Wien zu kämpfen – und auch, in diesen schwierigen Zeiten, mit ruhiger Hand und Stabilität zu regieren.“

Wien sei ein Gegenmodell zur instabilen Bundesregierung: „Der türkise Luftballon ist geplatzt – und es ist nicht einmal heiße Luft drin gewesen. Sondern nur Leere und Kälte. In Wien hingegen arbeiten wir Tag für Tag konstruktiv und mit ruhiger Hand, um die Pandemie zu bewältigen.“

Wiederkehr gibt die Leitlinien für die kommenden Jahre vor: „Wir werden alle Schulen und Kindergärten in Wien besser machen. Wir steigern im nächsten Jahr das Schulbudget um fast 15%. Wir geben erstmals mehr als 1 Milliarde Euro für die Kindergärten aus. Weil wir sicher sind: Jedes Kind verdient gute Chancen auf eine gelungene Bildungslaufbahn. Wir werden einen ambitionierten Kurs weiterverfolgen, um Wien bis 2040 CO2-neutral zu machen. Wir werden die Wiener Betriebe in der Krise weiter unterstützen und danach zu neuer Blüte führen. Und wir schauen, dass diese Stadtregierung weitere Meilensteine für die Transparenz setzt, wie wir das in unserem ersten Regierungsjahr auch schon getan haben!“

Bei der digitalen Mitgliederversammlung unter dem Motto „Mut. Fortschritt. Zuversicht.“ werden am Samstag noch das Landesteam und das Erweiterte Landesteam gewählt.

Vor Ort in der Ankerbrot-Fabrik sind dabei unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen die Kandidat_innen, Mitarbeiter_innen und Medienvertreter_innen. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen und alle Abstimmungen finden voll digital statt.

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu