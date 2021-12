Mückstein: Corona-Pandemie verdeutlicht Notwendigkeit einer politikfeldübergreifenden Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen

Gesundheitsminister zu „10 Jahre Gesundheitsziele Österreich“

Wien (OTS) - Die zehn Gesundheitsziele Österreich, auf die sich Bundesregierung und Bundesgesundheitskommission 2011 geeinigt haben, tragen seit nunmehr einem Jahrzehnt mit politikfeldübergreifender Zusammenarbeit dazu bei, die Gesundheit und Lebensqualität aller Menschen in Österreich zu verbessern. Anlässlich des 10 Jahre Jubiläums der österreichischen Gesundheitsziele betont Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein: „Gerade Corona hat deutlicher als je zuvor aufgezeigt, wie wichtig eine politikfeldübergreifende Zusammenarbeit für die Erhaltung und Stärkung der Gesundheit ist. Mit den Gesundheitszielen haben wir dafür bereits erprobte Mechanismen. Ich werde als Gesundheitsminister darauf achten, dass die politikfeldübergreifende Umsetzung weiter vorangetrieben wird.“



Dort, wo Menschen wohnen, lernen, arbeiten oder spielen, wird Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Ausgehend von dieser Prämisse streben die Maßnahmen der Gesundheitsziele an, dass die Menschen möglichst lange in allen Bereichen der Gesellschaft ohne gesundheitliche Beschwerden leben können. Es werden alle Altersgruppen und alle wichtigen Lebensbereiche angesprochen, um die positiven Einflussfaktoren auf die Gesundheit zu stärken.

„Chancengerechtigkeit und eine nachhaltige, gesundheitsförderliche Lebensweise sind wichtige Voraussetzungen, um die Lebensqualität der Menschen in Österreich auch in der Zukunft absichern zu können. Die Chancengerechtigkeit ist ein zentrales Prinzip der Gesundheitsziele, da alle Menschen in Österreich faire Chancen auf Gesundheit haben sollen, unabhängig von Bildung, Einkommen, Herkunft, Wohnumgebung oder Geschlecht“, betont Mückstein. Die Gesundheitsziele Österreich gelten als ein Best-Practice-Beispiel für die Umsetzung der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung in Österreich. Mit ihrem Ansatz, Gesundheit in allen Politikfeldern zu fördern („Health in All Policies“), unterstützen die Gesundheitsziele zudem auch die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – die wirtschaftliche, soziale und ökologische – werden durch die Gesundheitsziele adressiert.

„Wir werden den Ansatz der Gesundheitsziele auch zukünftig stetig weiterentwickeln und an die sich ändernden gesundheitlichen Herausforderungen anpassen. Denn indem wir die Gesundheit zielgerichtet fördern, steigern wir nicht nur die Lebensqualität, sondern entlasten damit auch das Gesundheitssystem“, erklärt der Gesundheitsminister.

Die Gesundheitsziele im Überblick: https://gesundheitsziele-oesterreich.at

