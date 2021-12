„profil“: „Ludwig: Niemand braucht jetzt Neuwahlen“

Keine Spitzenkandidatur bei Nationalratswahl:„Unterstütze Rendi-Wagner“/Impfpflicht „natürlich auch am Arbeitsplatz“/Volksbefragung Lobautunnel vorstellbar.

Wien (OTS) - In einem Interview der kommenden erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ spricht sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig klar gegen Neuwahlen aus. „Niemand braucht jetzt einen Wahlkampf und Neuwahlen.“ Als Spitzenkandidat der Bundes-SPÖ steht er jedenfalls nicht zur Verfügung. Ludwig: „Habe versprochen, bis zumindest 2025 Wiener Bürgermeister zu bleiben. Mein Wort hat Gewicht.“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner habe sich festgelegt, die Spitzenkandidatin sein zu wollen. „Ich unterstütze das.“

Ein Ende des Lockdowns am 13.12. will er nicht versprechen. Zur Tragweite der Impfpflicht lässt Ludwig aufhorchen: „Wenn es eine generelle Impfpflicht gibt, dann gilt die natürlich auch am Arbeitsplatz.“

Gegen den Stopp des Lobautunnels gehe Wien mit allen rechtlichen Schritten vor, betont er. Auch eine Volksbefragung sei denkbar. „Das kann ich mir gut vorstellen. Ganz sicher wäre eine Mehrheit für den Tunnel.“

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, E-Mail: online @ profil.at