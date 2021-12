Jungbauern gratulieren Claudia Plakolm

Starkes Sprachrohr für die Jugend

Wien (OTS) - Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP, wird Jugend-Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. "Im Namen der Jungbauern darf ich Claudia Plakolm herzlich zu ihrer neuen Funktion gratulieren. Das Thema Landwirtschaft und die Zukunft für die Bauernfamilien liegen ihr am Herzen, denn sie ist selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Claudia Plakolm kämpft für Chancengleichheit der Jugendlichen im ländlichen Raum und versucht, die Rahmenbedingungen für Vereine zu verbessern. Mit nur 26 Jahren, als jüngstes Mitglied im Team von Karl Nehammer, wird sie ein starkes Sprachrohr für die Jugend sein. Gerade jetzt brauchen die jungen Menschen in unserem Land Stabilität und jemanden, der ihnen in dieser für sie schwierigen Zeit Gehör verschafft. Claudia Plakolm und das gesamte Regierungsteam werden die volle Unterstützung der Jungbauern erfahren. Für die neue Aufgabe wünschen wir viel Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", so Jungbauern-Bundesobfrau Abg. z. NR Carina Reiter. (Schluss)

