Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Eis frei am Eisring-Süd!“

„Eislaufen is coming home to Favoriten!“

Wien (OTS/SPW) - Am „Eisring Süd“ knirscht ab sofort (3.12.2021) wieder das Eis unter den Kufen. Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Wir haben versprochen, dass Eislaufen in Favoriten wieder möglich sein wird. Hier, am Eisring-Süd, haben bereits Generationen eislaufen gelernt – diese Tradition geht jetzt weiter!“ Die Sportanlage in der Windtenstraße 2 – genannt Eisring Süd – wurde generalsaniert. Derzeit ist, den Covid-Maßnahmen entsprechend, nur die Außeneisfläche für den Publikumslauf geöffnet.

Zwtl.: Favoriten bewegt

Die Sanierungsarbeiten umfassten insgesamt 1.800 m² Eisfläche im Außenbereich sowie 1.800 m² in der Halle. Franz: „Ob Jung oder Alt – hier finden alle eine abwechslungsreiche Möglichkeit für Unterhaltung, Sport und Bewegung zu sehr günstigen Preisen”. Das Areal selbst wird künftig neben den Eis-Sportstätten plus der im Frühjahr 2021 eröffneten Sport & Fun Halle (auch 1.800 m²) insgesamt 580 Wohnungen, davon 124 Gemeindewohnungen sowie ein Kindertagesheim und einen Nahversorger enthalten.



Fakten zum Eislaufen:

Eishalle: Eisfläche 30x60 Meter mit Banden, Tonanlage, künstliche Beleuchtung und/oder Tageslicht

Eisfläche 30x60 Meter mit Banden, Tonanlage, künstliche Beleuchtung und/oder Tageslicht Außeneisfläche: Eisfläche 30x60 Meter, Untergrund drainagierter Asphalt geeignet für Rollsport ohne Linierung, Tonanlage, künstliche Beleuchtung und/oder Tageslicht

Eisfläche 30x60 Meter, Untergrund drainagierter Asphalt geeignet für Rollsport ohne Linierung, Tonanlage, künstliche Beleuchtung und/oder Tageslicht Vereins-/bzw. Mannschaftsgarderoben (Nordtrakt): zehn sanierte Umkleidekabinen für den Vereinssport (Größe 13 m² bis 60 m²) mit angrenzenden Sanitärräumen

(Nordtrakt): zehn sanierte Umkleidekabinen für den Vereinssport (Größe 13 m² bis 60 m²) mit angrenzenden Sanitärräumen Eingang Untergeschoss: mit Kassen- und Shop-Bereich für den Eissport, Schlittschuhverleih, Sanitärräumlichkeiten und Umkleidebereich mit Kästchen, direkter Zugang in die Eishalle oder zur Außeneisfläche, getrennter Zugang zur Sport & Fun Halle, Kantinenmöglichkeit und Eistechnik

Ein entsprechendes Pressefoto von Bezirksvorsteher Marcus Franz finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/spoewien/albums/72157720211248457

