ÖAAB: Nehammer ist die richtige Wahl und die beste Lösung für Österreich

Der ÖAAB zollt Sebastian Kurz Dank und Anerkennung

Wien (OTS) - „Karl Nehammer, den ich persönlich als Freund bezeichnen darf, gratulieren wir zu seiner Nominierung für die Funktion des ÖVP-Bundesparteiobmanns. Das ist die richtige Wahl und die beste Lösung für Österreich“, so ÖAAB-Bundesobmann und Stv. Klubobmann August Wöginger. „Wir möchten uns bei Sebastian Kurz für seine aufopfernde Arbeit, für seine nachhaltige und zukunftsweise Politik bedanken, und freuen uns auf die Arbeit mit Karl Nehammer für Österreich“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.

„Karl Nehammer hat mit seiner Persönlichkeit und seiner Kompetenz über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung und Wertschätzung erworben. Er ist ein Staatsmann, der im Inland und international mit voller Kraft für Österreich arbeitet. Er ist ein guter Zuhörer, ein zutiefst ehrlicher und in jeder Lebenslage authentischer Mensch. Und er ist eine beispielhafte Führungspersönlichkeit. Karl Nehammer wird in dieser schwierigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so die ÖAAB-Spitze abschließend.

