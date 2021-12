NÖAAB Christiane Teschl-Hofmeister: „Herzliche Gratulation an Karl Nehammer und Gerhard Karner“

St. Pölten (OTS) - „Karl Nehammer wird seine neue Funktion als Bundeskanzler bestens ausführen und wir wissen, dass wir mit ihm jemanden an der Spitze haben, der immer um die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bemüht war, und das auch bleiben wird. Gerhard Karner kenne ich seit vielen Jahren als durchsetzungsstarke und sehr konstruktive Persönlichkeit. Gerade in Zeiten wie diesen, ist es notwendig wieder für stabile Verhältnisse zu sorgen. Mit ihm übernimmt genau der Richtige das Amt des Innenministers. Wir wünschen der neuen Regierungsmannschaft alles Gute und viel Erfolg für die künftigen Aufgaben“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

