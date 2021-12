ÖVP-Senioren-Präsidentin Ingrid Korosec gratuliert neuem ÖVP-Bundesparteiobmann und designiertem Bundeskanzler Karl Nehammer

Gerade der älteren Generation sei Stabilität ein großes Anliegen, betont Korosec, die die Anliegen der Seniorinnen und Senioren auch weiterhin gut vertreten sieht.

Wien (OTS) - ÖVP-Senioren-Präsidentin Ingrid Korosec begrüßt die Ernennung von Karl Nehammer zum designierten Bundeskanzler sowie Bundesparteiobmann der Neuen Volkspartei und gratuliert ihm dazu herzlich.

„Karl Nehammer ist in der Volkspartei fest verwurzelt, weiß es, Menschen zu begeistern und zeichnet sich durch Führungsstärke und eine klare Linie aus. Damit hat er eindeutig das richtige Profil, um die Volkspartei mit einer sicheren Hand in die Zukunft zu führen. Gerade den Seniorinnen und Senioren ist Stabilität ein großes Anlegen – nicht nur für die Volkspartei, sondern auch für Österreich. Ich bin überzeugt, dass die ältere Generation in Karl Nehammer weiterhin einen starken Partner in der Bundesregierung hat und ihren Anliegen Gehör geschenkt wird. Deswegen hat Karl Nehammer meine vollste Unterstützung, und ich sehe der künftigen gemeinsamen Arbeit mit Zuversicht entgegen“, betont Korosec.

