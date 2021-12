2. World Cook Book Award für „Geschmackshochzeit“

„Geschmackshochzeit 2“ – das Buch zu den „Tagen der Alpen-Adria Küche, erschienen im Wieser-Verlag – wurde beim World Cook Book Award als bestes österreichisches Kochbuch ausgewählt

Klagenfurt (OTS) - Er ist gleichsam der „Oscar“ unter den Kochbüchern – der World Cook Book Award von Edouard Cointreau. 1.393 Einreichungen aus 227 Ländern weltweit wurden heuer gezählt. Die Chance auf die Gewinner-Liste zu kommen, liegt bei nur gut einem Prozent.

Diese Meisterleistung hat Verleger und Autor Lojze Wieser in Kooperation mit dem Tourismusverband Klagenfurt zum zweiten Mal hintereinander geschafft! Das Buch „Geschmackshochzeit 2“ als tiefgründiger und mit wertvollen Tipps gefüllter Begleiter der „Tage der Alpen-Adria Küche“ wurde als bestes österreichisches Kochbuch in einer der Hauptkategorien - nämlich „Lokal & Regional“ - ausgezeichnet. Damit matcht sich das Werk nun mit 19 anderen um den Weltmeistertitel mit Vertretern aus Australien, Brasilien über Frankreich und Thailand bis in die USA.

Das Kochbuch – in dem sich Rezepte von Gastköchen wie Ana Roš, Emanuele Scarello oder Peter Troißinger finden – brilliert mit hintergründigen Geschichten wie über die unlängst entdeckte erste Marktordnung des Benediktinermarktes aus 1793 (damals zweisprachig verfasst!), die Klagenfurter Innenhöfe oder einem Überblick über sämtliche Produzenten der Alpen-Adria Genussmeile, dem Highlight der 2022 bereits zum 5. Mal stattfindenden „Tage der Alpen-Adria Küche“. Um dem Alpen-Adria Gedanken konsequent Rechnung zu tragen, wurde das Buch dreisprachig herausgegeben.

„Es ist eine besondere Freude, mit dieser neuen Kochbuch-Reihe so erfolgreich zu reüssieren“, strahlt Lojze Wieser, der die Inhalte akribisch recherchiert und verschriftlicht hat. „Das Buch dokumentiert nicht nur unsere Veranstaltung, sondern lässt tiefer in die Geschichten, Ideen, Rezepte unseres kulinarischen Alpen-Adria Raumes blicken“, zeigt sich Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler angetan vom Ergebnis.

„Geschmackshochzeiten. Die Vermählung von Alpen und Adria“ erscheint alle zwei Jahre. Das Buch ist im gut sortierten Buchhandel für vergleichsweise günstige 14,95 € erhältlich.

Alle Infos zum Buch unter: www.wieser-verlag.com/buch/geschmackshochzeit-2

World Cook Book Award: www.cookbookfair.com

Tage der Alpen-Adria Küche: www.visitklagenfurt.at/alpenadria

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee

Mag. Helmuth Micheler

T: +43 676 4414674

E: micheler @ visitklagenfurt.at