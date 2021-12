Für die Anliegen der Jugend: JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm wird neue Jugend-Staatssekretärin im Bundeskanzleramt

Die Bundesobfrau der Jungen ÖVP Claudia Plakolm wird als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt künftig das Sprachrohr der jungen Menschen in Österreich sein.

Wien (OTS) - “Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und gehe dieser Aufgabe mit Respekt entgegen”, so Claudia Plakolm. “Gerade die letzten Monate waren pandemiebedingt für uns Junge nicht einfach. Ich werde als jüngstes Mitglied im Team von Karl Nehammer in meiner neuen Funktion eine starke Stimme für die jungen Menschen in Österreich sein und dafür sorgen, dass ihre Anliegen in der täglichen Regierungsarbeit Gehör finden!”

Mit der 26-jährigen Mühlviertlerin übernimmt eine erfahrene Jungpolitikerin die Aufgabe der Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. Seit ihrer Schulzeit engagiert sich Claudia Plakolm in der Politik. Sie war AHS-Landesschulsprecherin und danach Landesobfrau der Union Höherer Schüler in Oberösterreich. Seit 2015 ist sie Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Walding und 2016 wurde sie zur Obfrau der Jungen ÖVP Oberösterreich gewählt. 2017 ist Plakolm als damals jüngste Abgeordnete in den Nationalrat eingezogen und ist seitdem Jugendsprecherin im Klub der Volkspartei. Erst im Mai diesen Jahres wurde sie zur Bundesobfrau der Jungen ÖVP gewählt, die mit ihren über 100.000 Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation Österreichs ist.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

+43 660 480 24 18

esther.salzmann @ junge.oevp.at