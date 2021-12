„Bürgeranwalt“: Ungleichbehandlung in der Pandemie? Ist der Verkauf von Wollhauben gefährlicher als der von Süßwaren?

Am 4. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 4. Dezember 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Finanzielle Unterstützung im Lockdown – wo gibt es Lücken?

„Einen nochmaligen Lockdown überstehen wir wirtschaftlich nicht“, sagte eine Unternehmerin, die „Bürgeranwalt“ im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 mit der Kamera besucht hat. Wie geht es dieser Unternehmerin mittlerweile und wie kommen Betriebe, die erst gegründet worden sind, mit der Schließung zurecht? Volksanwalt Werner Amon beschäftigt sich mit Fragen und Beschwerden zu den Corona-Maßnahmen.

Ungleichbehandlung in der Pandemie? Ist der Verkauf von Wollhauben gefährlicher als der von Süßwaren?

Wenige Tage vor dem geplanten Start des Villacher Adventmarktes – noch vor Bekanntwerden des österreichweiten Lockdowns – wurde der Betreiberin eines Markstandes mitgeteilt, dass sie ihren Stammplatz heuer wegen der Corona-Pandemie nicht betreiben könne. Stattdessen hätte man ihr angeboten, ihre Waren mit zweiwöchiger Verspätung an einem anderen Standort anzubieten. Dieser werde von der Bevölkerung aber kaum frequentiert. Frau T. kritisiert, dass Verkäufer anderer Waren vor dem Lockdown planmäßig aufsperren durften. Im Studio kritisiert Volksanwalt Werner Amon die Standplatzvergabe der Stadt Villach.

Berufsunfähig nach Prostata-Operation – wurden bei der Nachbehandlung Fehler gemacht?

Herr K. aus Kärnten ist seit einer angeblichen Routineoperation, die vor knapp zehn Jahren durchgeführt wurde, beeinträchtigt und arbeitsunfähig. Insgesamt acht Monate musste er nach einem Prostata-Eingriff im Spital verbringen, sich mühsam ins Leben zurückkämpfen. Obwohl er medizinische Gutachten vorweisen kann, die darlegen, dass im Spital entscheidende Fehler gemacht wurden, streitet er seit vielen Jahren um eine finanzielle Entschädigung. Warum dauern solche Verfahren so lange?

