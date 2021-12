Kultur im Digitalformat

Adventkalender der Bühne im Hof, Podcast des Kunstraums NOE

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Bühne im Hof in St. Pölten hat am Mittwoch, 1. Dezember, ihren ersten Bühne-im-Hof-Online-Adventkalender gestartet, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben und die Weihnachtszeit noch schöner zu gestalten:

Auf www.buehneimhof.at/adventkalender öffnet sich dabei jeden Tag ein neues Türchen mit gescheiten Sagern und Geblödel mit Augenzwinkern, mit überraschenden Aktionen und aktuellen Überraschungen. So kann man mit einer Anmeldung für den Newsletter der Bühne an einer Verlosung von Karten für eine Vorstellung nach eigener Wahl teilnehmen oder mit Reimen auf die Leitfarbe und den Namen der Bühne im Hof Freikarten für die Kabarettschiene „Jung & Saugut“ gewinnen. Nähere Informationen bei der Bühne im Hof unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at.

Der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien, wo die diesjährige Gewinnerin des H13 Niederösterreich-Preises für Performance, Sara Lanner, und die künstlerische Leiterin und Kuratorin Katharina Brandl einen Tag vor Lockdown-Beginn noch einmal die prämierte Performance „Mine“ Revue passieren ließen, gewährt in seiner neuen Podcastfolge Einblicke hinter die Kulissen des diesjährigen H13-Preises. Zudem erfährt man Wissenswertes über den Arbeitsprozess und die Hintergründe des Projekts, das die Tänzerin und bildende Künstlerin zusammen mit Co-Performer Costas Kekis im Kunstraum zur Uraufführung brachte. Nähere Informationen beim Kunstraum NOE unter 01/9042111 und e-mail office @ kunstraum.net; zu hören ist die Folge auf Spotify, Apple Podcasts und Deezer bzw. auf der Homepage www.kunstraum.net.

