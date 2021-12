Pick & Barth: Grubich neue Managing Partnerin

Bisherige Senior Consultant Stefanie Grubich steigt ins Unternehmen ein, Josef Barth scheidet auf eigenen Wunsch aus der Agentur aus

Wien (OTS) - Die auf wertebasierte Kommunikation fokussierte Agentur Pick & Barth hat eine neue Eigentumsstruktur. Stefanie Grubich, bisher Senior Consultant und Prokuristin, steigt in das Unternehmen ein und wird die Agentur unter einem neuen Namen gemeinsam mit Yussi Pick als Geschäftsführerin leiten. Josef Barth übergibt seine Gesellschaftsanteile und scheidet auf eigenen Wunsch aus der Agentur aus, um sich demokratiepolitischen Projekten widmen zu können. Vor 10 Jahren als Digitalagentur gegründet bietet Pick & Barth mittlerweile Fullservice von Strategieberatung über PR bis zu Kreation aus einer Hand an.

Nach sieben Jahren als Pressesprecherin wechselte Grubich 2018 zu Pick & Barth. In die Agentur brachte die 34-Jährige Erfahrung in Pressearbeit, Krisenkommunikation und Kampagnen sowie ein breites Netzwerk mit. Campaigning-Profi Yussi Pick, der das Unternehmen seit 2019 alleinverantwortlich leitete: “Stefanie Grubich beweist seit dem ersten Tag ihre Expertise in politischer und strategischer Kommunikation, Gespür für sensible Themen und Kreativität für unsere Kund*innen sowie den neuen Schwerpunkt Visual Framing. Ich freue mich mit ihr eine leidenschaftliche Kommunikatorin für das Gute in der Geschäftsführung zur Seite zu haben. Bei Josef Barth bedanke ich mich von ganzem Herzen für unsere Zusammenarbeit. Ohne sein Engagement, Know-how und Erfahrung wäre die Agentur nicht dort, wo sie heute ist.“

Die letzten Jahre waren für das Unternehmen trotz Pandemie wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich. Pick: „Wir konnten mehrere neue Etats gewinnen und unsere Arbeit wurde mehrfach preisgekrönt, zuletzt durch den Kategoriesieg Digitale Kommunikation beim PR-Staatspreis für die Entstigmatisierungskampagne „Darüber reden wir“. Josef Barth ergänzt: “Meinem langjährigen Partner, Yussi Pick, danke ich für die wunderbare Zusammenarbeit über die vielen Jahre hinweg. Und dafür, die Agentur schon zuletzt als alleiniger Geschäftsführer mit ruhiger Hand durch diese besonderen Zeiten gesteuert zu haben. Die Erfolge der jüngsten Zeit sind ganz sein Verdienst.”

Pick und Grubich legen weiterhin gemeinsam mit dem kreativen Team der Agentur einen Schwerpunkt auf wertebasierte Kommunikation und die Mobilisierung von Zielgruppen durch Kampagnen im digitalen Raum sowie Face-to-Face. Der neue Name sowie ein modernisierter Markenauftritt wird im Zuge einer 10-Jahres-Feier im Jänner 2022 präsentiert.

“Ich freue mich gemeinsam mit dem Team, die erfolgreiche Arbeit für unsere Kund*innen fortzusetzen und ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Agentur zu schreiben,” so Stefanie Grubich abschließend.



