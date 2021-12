FPÖ – Schmiedlechner: Auch die Landwirtschaftsministerin sollte nach Hause geschickt werden

Neuwahlen würden zeigen, wem die Bevölkerung vertraut

Wien (OTS) - „Die schlechteste Landwirtschaftsministerin aller Zeiten, Elli Köstinger, sollte sich ein Beispiel an ihren Kollegen Schallenberg und Blümel nehmen und abdanken“, forderte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner. „Die Landwirtschaftsministerin hat für unsere Bäuerinnen und Bauern nichts erreicht. Die Situation in der Landwirtschaft ist katastrophal, die Einkommen sind extrem niedrig, die Kosten für Futter und Produktionsmittel steigen ins Unermessliche“, fasste der freiheitliche Agrarsprecher die aktuelle Situation in der Landwirtschaft zusammen.

„Jetzt gehen die Anhängsel von Ex-Kanzler Kurz nach Hause; Köstinger sollte auch packen und es ihnen gleichtun. Auch sie ist Teil seines türkisen Netzwerks, welches nichts Gutes gebracht hat. Die ÖVP wäre gut beraten, gleich das gesamte Kurz-Netzwerk loszuwerden“, stellte Schmiedlechner fest. „Ich bin davon überzeugt, dass der richtige Weg Neuwahlen wären“, so der Agrarier und erklärte, dass die Bevölkerung entscheiden solle, wer an der Macht ist, nicht die Bünde, Länder und ÖVP-Netzwerke.

