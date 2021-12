Tag des Ehrenamts: Hilfswerk NÖ sagt „Danke“!

In herausfordernden Zeiten ist das ehrenamtliche Engagement noch deutlicher spürbar. Das Hilfswerk Niederösterreich bedankt sich bei seinen rund 2.300 Ehrenamtlichen.

St. Pölten (OTS) - Am 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamts. Ins Leben gerufen wurde er als Zeichen der Anerkennung für die ehrenamtlich Engagierten und um die Bedeutung für die Gesellschaft zu verdeutlichen. Auch im Hilfswerk Niederösterreich nimmt die ehrenamtliche Mitarbeit eine bedeutende Rolle ein. Sie bildet das Fundament für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Hilfswerk Niederösterreich.

Das Hilfswerk NÖ nimmt diesen Tag zum Anlass, um seinen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen Danke zu sagen. „Das Engagement unserer Ehrenamtlichen ist eine wertvolle Ergänzung zu unseren professionellen Pflege- und Betreuungsdiensten. So viel Einsatz und Herzenswärme verdient größte Hochachtung.“, so Hilfswerk NÖ-Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer. „Unsere Ehrenamtlichen haben dabei alle etwas gemeinsam: Sie geben Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Kraft und bereichern den Zusammenhalt der Menschen, denn das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Vielen Dank an unsere Ehrenamtlichen in den unterschiedlichsten Bereichen des Hilfswerks!“

Rund 2.300 Freiwillige sind für das Hilfswerk Niederösterreich im Einsatz: Als Essen auf Rädern-FahrerInnen, im Rahmen der Mobilen HILFSWERKstätte, als unverzichtbare Unterstützung in den 64 Zweigvereinen des Hilfswerks oder beim Besuchsdienst, dem größten ehrenamtlichen Betätigungsfeld im Hilfswerk.

Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Informationen zu den Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu engagieren gibt es auf der Hilfswerk-Website www.hilfswerk.at/niederösterreich oder unter der Telefonnummer 05 9249 30170.

