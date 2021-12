CGTN: Peng Liyuan richtet am Welt-AIDS-Tag eine Botschaft an die Schüler der Linfen Red Ribbon School

Peking (ots/PRNewswire) - Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Botschafterin des guten Willens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose und HIV/Aids, richtete am Mittwoch anlässlich einer Veranstaltung zum 34. Welt-Aids-Tag eine Videobotschaft an die Schüler der Linfen Red Ribbon School in der nordchinesischen Provinz Shanxi.

Die Schule bietet Bildung für Kinder, die mit HIV leben. Sie feiert in diesem Jahr den 10. Jahrestag ihrer Gründung.

Peng erinnerte sich an die herzlichen Momente, die sie in den letzten zehn Jahren mit den Lehrern und Schülern der Schule verbracht hat, und ermutigte die Schüler, weiterhin ihre Liebe zu teilen und eine glückliche Kindheit zu genießen.

Auf der Veranstaltung zum 10. Jahrestag wurden die Fortschritte bei der AIDS-Prävention und -Bekämpfung im Land am Beispiel der Linfen Red Ribbon School vorgestellt. Sie hob typische Fälle von kostenloser antiviraler Behandlung, Bemühungen zur Verhinderung der Übertragung der Krankheit von der Mutter auf das Kind und Maßnahmen zur AIDS-Prävention in Schlüsselbereichen hervor. Sie unterstrich auch die Bemühungen der Regierung und der Kommunistischen Partei Chinas, insbesondere die Initiativen für die Kinder, die mit der Krankheit leben.

Wang Hesheng, stellvertretender Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, nahm zusammen mit Vertretern der zuständigen Abteilungen, Lehrern und Schülern der Schule sowie Gesundheitsbotschaftern der Roten Schleife an der Veranstaltung teil.

