Covid-Impfaktion jetzt auch an Wiener Schulen

Im Rahmen eines Pilotprojekts entstehen an 8 Schulstandorten Impfstraßen.

Wien (OTS/RK) - In der Ganztagsvolksschule (GTVS) Steinlechnergasse im 13. Wiener Gemeindebezirk haben heute 125 Schülerinnen und Schüler ihre erste Covid-Impfung erhalten. Den zweiten Stich bekommen sie am 23. Dezember 2021. Am Wochenende zuvor fand ein Zoommeeting mit dem Elternverein, der Schulleitung und interessierten Eltern statt. Darüber hinaus standen 3 Ärztinnen aus der Elternschaft für medizinische Fragen zur Verfügung.

Die Schule ist eine von 8 weiteren Wiener Schulen, an denen das Pilotprojekt der freiwilligen Impfaktion, welches von der Magistratsabteilung 15 - Schulärztlichen Dienst umgesetzt wird.

Heinrich Himmer: „Mein Dank gilt all jenen, die selbst in dieser unsicheren Zeit Engagement und Eigeninitiative zeigen, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder zu gewährleisten. Durch beispielhafte Zusammenarbeit von Eltern, Schule und Stadt Wien konnte ein wichtiger Beitrag für uns alle geleistet werden.“ (Schluss)

