ORF-Stiftungsrat bestellte Geschäftsführer/innen für Tochtergesellschaften

Wien (OTS) - Der ORF-Stiftungsrat bestellte in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, einstimmig zwei neue Geschäftsführer/innen für ORF-Tochtergesellschaften und neue Aufsichtsratsmitglieder für die ORF-Tochtergesellschaften. Mag. Kathrin Zierhut-Kunz wurde zur neuen kaufmännischen Geschäftsführerin der ORF Fernsehprogramm Service GmbH & Co KG (OFS KG) bestellt und bildet gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Schöber das Führungsteam von ORF III. MMag. Alexander Hirschbeck wurde zum neuen Geschäftsführer der Gebühren Info Service GmbH (GIS) berufen und zeichnet künftig gemeinsam mit Mag. Christian Kerschbaumsteiner für die GIS-Geschäftsführung verantwortlich.

Mag. Roland Weißmann, designierter ORF-Generaldirektor: „Es freut mich, dass wir mit Kathrin Zierhut-Kunz und Alexander Hirschbeck sowie den neuen Aufsichtsratsmitgliedern ausgewiesene Top-Profis für diese wichtigen Funktionen gewinnen konnten und auch den Anteil an Frauen in den Aufsichtsräten der ORF-Tochterunternehmen weiter steigern konnten. Sie alle werden in ihren Bereichen einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Tochtergesellschaften leisten. Ich wünsche ihnen viel Erfolg!“

Aufsichtsratsmitglieder bestellt, Erhöhung des Frauenanteils

Weiters wurden in der Plenarsitzung neue Aufsichtsratsmitglieder in Tochtergesellschaften des ORF sowie Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in der APA bestellt. Mit diesen Bestellungen erhöht sich der Anteil an Frauen unter den Aufsichtsratsvorsitzenden auf 29 Prozent (bisher gab es keine), der Anteil an Frauen unter den Aufsichtsratsmitgliedern insgesamt erhöht sich auf 81 Prozent (bisher 69 Prozent).

ORF-Enterprise GmbH: Mag. Roland Weißmann wird neuer Vorsitzender, Eva Schindlauer, BSc und Stefanie Groiss-Horowitz werden Aufsichtsratsmitglieder

GIS Gebühren Info Service GmbH: Eva Schindlauer, BSc wird neue Vorsitzende, Dr. Harald Kräuter und Dr. Martina Skorepa werden neue Aufsichtsratsmitglieder

ORF Online und Teletext GmbH: Dr. Harald Kräuter wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender

ORF Landesstudio Service GmbH: Dr. Esther Mitterstieler wird neue Vorsitzende

ORF Marketing & Creation GmbH: Mag. Roland Weißmann wird neuer Vorsitzender, Ingrid Thurnher, MBA und Mag. Kathrin Zierhut-Kunz werden neue Aufsichtsratsmitglieder

Österreichische Rundfunksender GmbH: Dr. Harald Kräuter wird neuer Vorsitzender, Eva Schindlauer, BSc neues Aufsichtsratsmitglied

APA Austria Presse Agentur: Mag. Roland Weißmann wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender, Ingrid Thurnher, MBA und Mag. Martin Biedermann werden Mitglieder des Vorstands

Neue Geschäftsführungsmitglieder für ORF Fernsehprogramm Service GmbH & Co KG und Gebühren Info Service GmbH

Mag. Kathrin Zierhut-Kunz: „Ich freue mich sehr, als kaufmännische Geschäftsführerin gemeinsam mit Peter Schöber und dem großartigen Team die Erfolgsgeschichte von ORF III fortzuschreiben. Seit der Gründung vor zehn Jahren hat sich ORF III zu einem unverzichtbaren Teil und einem großartigen Aushängeschild des ORF entwickelt. Mit großer Freude werde ich meinen Beitrag zum weiteren Erfolg und zur Weiterentwicklung des Senders leisten und ihn gemeinsam mit dem Programmgeschäftsführer auf weiterhin wirtschaftlich stabilen Beinen ins zweite Jahrzehnt seines Bestehens führen.“ Kathrin Zierhut-Kunz studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 13 Jahren ist sie im ORF-Konzern in verschiedenen Führungsfunktionen insbesondere im Finanzbereich tätig, und war zuletzt als Leiterin der Hauptabteilung „Strategische Planung und Administration“ für den Personalbereich und Human Resources des ORF verantwortlich.

MMag. Alexander Hirschbeck: „Nach unterschiedlichen Leitungsfunktionen nun Geschäftsführungsverantwortung in der GIS übernehmen zu können, freut mich sehr und ich bedanke mich für das Vertrauen!“. Seit 21 Jahren ist Alexander Hirschbeck für die GIS tätig und hat in dieser Zeit seine beiden betriebswirtschaftlichen Studien „Management and International Business“ sowie „Financial and Industrial Management“ jeweils mit Magister abgeschlossen. Zuletzt leitete er als Teil des Managementteams den externen Kundendienst der GIS.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at