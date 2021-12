Sobotka: Sebastian Kurz hat Österreich besser gemacht

Nationalratspräsident bedankt sich für großartige Zusammenarbeit

Wien (PK) - "Ich bedanke mich bei Sebastian Kurz für die großartige Zusammenarbeit in all den Jahren, für seine konsequente Art und klare Linie, Politik zu machen. Seine Haltung, Ausdauer und Beharrlichkeit, die Lebensqualität der Menschen und den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, haben mich stets beeindruckt. Sebastian Kurz hat Österreich mit seiner Politik verändert und dazu beigetragen, dass ein Umdenken im Land stattgefunden hat: Dass sich Leistung auch wieder lohnen muss. Er hat als Brückenbauer und durch seine Art, Politik zu leben, Österreich besser gemacht. Ich habe größten Respekt vor seiner Entscheidung und wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (Schluss) red

Rückfragehinweis:

Rouven Ertlschweiger, M.Sc.

Sprecher des Nationalratspräsidenten

Tel.: +43 1 401 10 2780

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl