Zum Politik-Rückzug von Sebastian Kurz: Heute „ZIB Spezial“ mit Tobias Pötzelsberger um 20.15 Uhr in ORF 2

„Runder Tisch“ mit Tarek Leitner ab 21.15 Uhr, „ZIB 2“ um 22.00 Uhr, „Politik live“-Diskussionsrunde um 22.40 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ändert der ORF heute, am 2. Dezember 2021, sein Programm: Paukenschlag in der heimischen Innenpolitik – Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt den Rückzug aus der Politik an. Was bedeutet das für die Regierungsarbeit? Ist eine größere Umbildung nötig? Was bedeutet der Rückzug für die ÖVP? Ist Karl Nehammer der Mann, der die ÖVP erfolgreich führen kann? Und was ist das Vermächtnis des Sebastian Kurz? Das und mehr ist heute Thema einer „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr in ORF 2. Im Studio bei Tobias Pötzelsberger ist u. a. Politikexperte Thomas Hofer zu Gast.

Weiter geht es danach um 21.15 Uhr mit einem „Runden Tisch“. Tarek Leitner diskutiert mit dem Politologen Fritz Plasser, Barbara Tóth (Falter), Christian Rainer (profil) und Martina Salomon (Kurier) sowie (zugeschaltet) Kurz-Biograf Paul Ronzheimer. Um 22.00 Uhr steht auch die „ZIB 2“ mit Lou Lorenz-Dittlbacher ganz im Zeichen der aktuellen Ereignisse.

Auch ORF 1 ändert heute sein Programm: So steht nach der Ski-Übertragung ein „ZIB Flash“ um ca 21.15 Uhr auf dem Programm, die „ZIB Nacht“ wird um 23.05 Uhr auf 20 Minuten verlängert.

ORF III ändert aus aktuellem Anlass ebenfalls sein Programm und zeigt anschließend an die „ZIB 2“ um 22.40 Uhr eine „Politik live“-Diskussionsrunde zum Thema „Kurz ist weg: Wie geht’s jetzt weiter mit der ÖVP und der Regierung?“. Sebastian Kurz zieht sich komplett aus der Politik zurück. Wer folgt ihm jetzt als ÖVP-Chef nach? Bleibt Alexander Schallenberg Bundeskanzler? Und wird die türkise Neue Volkspartei jetzt wieder zur schwarzen ÖVP? Darüber und mehr spricht Reiner Reitsamer mit seinen Gästen aus Politik und Medien.

