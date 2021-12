FPÖ – Belakowitsch: Arbeitsminister Kocher schwänzt heute unter fadenscheiniger Begründung wichtigen Ausschuss

Wien (OTS) - Kontaktpersonen der Kategorie 2 werden nicht unter Quarantäne gesetzt und dürften somit weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. „Interessanterweise gilt das nicht für Arbeitsminister Kocher, der mit der Begründung, dass er ‚K2‘ sei, dem heutigen Arbeitsausschuss fernbleibt“, reagierte heute die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf die „Extrawürste“ des Ministers und erinnerte auch an die Party am Küniglberg, „bei der Schallenberg, Edtstadler, Kocher, Kogler und Co. ausgelassen feierten, während sie Österreich wieder einmal in einen Lockdown geschickt haben. Diese Regierung richtet es sich, wie sie es gerade braucht. Hauptsache, man sperrt die Bürger weg und triezt sie, wie und wo es nur geht.“

Steigende Arbeitslosen- und Kurzarbeitszahlen wären ein wichtiger Anlass für Arbeitsminister Kocher gewesen, sich im entsprechenden Ausschuss den Fragen der Abgeordneten zu stellen. „Es ist auch unverständlich, dass er sich auf ‚Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden‘ beruft, die ihm die Arbeit im Homeoffice empfiehlt, während jeder ‚K2‘-Bürger normal und regulär seiner Arbeit nachzugehen hätte. Frei nach dem Motto: ‚Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe‘“, so Belakowitsch, die in Kochers Verhalten eine Flucht aus der Verantwortung vermutet.

