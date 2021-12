Auszeichnungen und Awards für querkraft Architekten

Der österreichische Expo-Pavillon und der innerstädtische IKEA können international überzeugen.

Wien/Dubai (OTS) - German Design Award, Global Architecture Award, Iconic Award, Built Design Award, LafargeHolcim-Award, BREEAM-Certificate …die ausführliche Liste finden Sie unten.

Die Projekte des Wiener Architekturbüros querkraft mit 50 Mitarbeiter*innen überzeugten die jeweilige Jury, sodass 2021 eine Vielzahl an Auszeichnungen vergeben wurden. Internationale und österreichische Architektur-Awards und Zertifizierungen sind in dieser Liste zu finden.

Besonders die beiden aktuellen Leuchtturm-Projekte, der innerstädtische, autofreie IKEA Wien Westbahnhof sowie der österreichische Pavillon der laufenden EXPO in Dubai können punkten. Neben diesen beiden öffentlichen Bauten findet sich auch das Pariser Wohnhochhaus-Ensemble BAT in der Liste der Auszeichnungen wider.

Die jüngste Auszeichnung wurde Mitte November in Venedig vergeben: Der international hoch dotierte Lafarge-Holcim-Award für sustainable Architecture, ausgelobt von der LafargeHolcimFoundation. querkraft Architekten erhielten für ihre Einreichung des ‚autofreien City IKEAs‘ im Pool von 4.742 Einreichungen den ‚Regional Holcim Award Europe: Acknowledgment Prize‘. Ein Auszug des Jury-Statements:

„ The Holcim Awards jury Europe was fascinated by the project’s exemplification of this paradigm shift: a retail center that seeks to recreate a dialog with the city, benefiting from its density and giving back to it through curated public space and proximity. ” ( https://www.holcimfoundation.org/projects/integrated-big-box )

Des weiteren ist querkraft mit dem IKEA für den österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit nominiert, ausgelobt vom Bundesministerium für Klimaschutz.

Der nachhaltige und energieeffiziente Entwurf des weltweit tätigen Architekturbüros für den österreichischen Expo Pavillon konnte international bereits im September für Medienecho sorgen, als dieser bereits vor Eröffnung mit dem Global Architecture and Design Award in der Kategorie ‚sustainable architecture‘ ausgezeichnet wurde. Weitere Awards sollten folgen.

IKEA – Österreichischer Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit / Nominierung

BAT – German Design Award – Architecture / Special Mention

EXPO – German Design Award – Eco Design / Special Mention

IKEA – German Design Award – Conceptional Architecture / Special Mention

EXPO – BLT Built Design Award – Sustainable & Energy Saving / Winner + Jury Favorite

EXPO – GADA Global Architecture & Design Award / Winner

BAT – ICONIC Award Innovative Architecture – Winner

IKEA – ICONIC Award Innovative Architecture – Best of Best

IKEA – Zertifikate: Fair für Alle BREEAM Excellence Greenpass Platinum



