Hanke/Ruck: Stadt Wien und Wirtschaftskammer stellen zusätzliches Geld für Weihnachtsbeleuchtung bereit

Stadt und Wirtschaftskammer übernehmen heuer einmalig Dreiviertel der Kosten

Wien (OTS) - Die weihnachtlich beleuchteten Straßen Wiens vermitteln nicht nur Adventstimmung, sie sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Das Einkaufserlebnis unter den Weihnachtslichtern ist etwas ganz Besonderes. Die Festbeleuchtung trägt damit entscheidend dazu bei, die Wertschöpfung an den Standort Wien zu knüpfen. Die Einkaufsstraßenvereine finanzieren jedes Jahr 50 Prozent der Kosten der Weihnachtsfestbeleuchtung.

Der vierte Lockdown, der Weihnachtseinkäufe im stationären Handel heuer erneut so gut wie unmöglich gemacht hat, setzt den Wirtschaftstreibenden enorm zu. Deshalb werden Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien heuer 75 Prozent der Kosten für Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung übernehmen und zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Üblicherweise finanzieren die Einkaufsstraßen 50 Prozent der Beleuchtungskosten und 50 Prozent kommen von Stadt und Wirtschaftskammer Wien. Abgewickelt wird die Förderung über die Wirtschaftsagentur Wien.

Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke: „Wien erstrahlt heuer erneut in festlichem Glanz. Auch und ganz besonders in herausfordernden Zeiten ist es der Stadt Wien wichtig, hier ein Symbol der Besinnlichkeit und des Weihnachtszaubers zu setzen – als Zeichen an alle Wienerinnen und Wiener, dass ihre Stadt nicht stillsteht und als große Anerkennung an unsere Wiener Kaufleute für ihr unermüdliches Engagement. Demnach ist es mir ein großes Anliegen, den Wiener Einkaufsstraßen zusammen mit der Wirtschaftskammer Wien dieses Jahr noch stärker unter die Arme zu greifen zu können. In diesem Zusammenhang freut mich auch besonders, dass nach sozialpartnerschaftlicher Einigung heuer allen Wienerinnen und Wienern mit dem 19. Dezember ein zusätzlicher Einkaufstag ermöglicht wird.“

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck: „Wien ohne seine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung ist für mich nicht vorstellbar. Auch in schweren Zeiten trägt sie zu einer positiven Stimmung bei und erinnert daran, dass die Wiener Kaufleute für ihre Kundinnen und Kunden da sind – derzeit leider nur über Click & Collect oder Webshops. Ich möchte den Kaufleuten meinen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz aussprechen und freue mich, dass wir sie heuer gemeinsam mit der Stadt noch stärker unterstützen können.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Anita Bock

Presse und Newsroom

+43 1 514 50 1311

anita.bock @ wkw.at



Stadt Wien

Sabine Hacker

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81331

sabine.hacker @ wien.gv.at