PVA Reha-Zentren entlasten Akutspitäler nun auch in Wien und NÖ

„Fast-Track“-Verfahren für Non-COVID-Patient*innen ausgeweitet

Wien/Niederösterreich (OTS) - Nach Salzburg und Oberösterreich werden aufgrund der SARS-CoV-2-Infektionen nun auch Krankenhäuser in Niederösterreich und Wien entlastet. Reha-Zentren der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) bieten dabei die schnelle Übernahme („Fast-Track“-Verfahren) von Non-COVID-Patient*innen.

Seit Mitte November stehen die fünf Rehabilitationszentren der PVA − Großgmain, Saalfelden, Bad Hofgastein, Weyer und Bad Schallerbach − zur Entlastung von Akutspitälern während der angespannten Pandemie-Situation zur Verfügung. Nun steigt auch der Bedarf in weiteren Bundesländern. Krankenhäuser aus Wien und Niederösterreich bitten ebenfalls um die Übernahme von Patient*innen über das „Fast-Track“-Verfahren. Die Reha-Zentren der PVA in Bad Tatzmannsdorf, Laab im Walde, Felbring und Hochegg haben bereits Patient*innen übernommen oder bereiten sich darauf vor. Dabei handelt es sich vor allem um jene Patient*innen, die von einer nicht planbaren Erkrankung betroffen sind und für die es auch in den Reha-Zentren die geeignete Ausstattung gibt.

„ Ist der Bedarf gegeben, muss rasch gehandelt werden, um die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern aufrecht halten zu können. Das ‚Fast-Track‘-Verfahren hilft dabei, möglichst schnell zu entlasten “, sagt der Chefarzt der PVA, Dr. Martin Skoumal. Patient*innen, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch Remobilisation benötigen und bei denen eine häusliche Betreuung nicht möglich ist, werden daher in den Reha-Zentren versorgt und remobilisiert.

Ausreichend Kapazitäten für Entlastung vorhanden

Seit der ersten Phase der COVID-19-Pandemie im Frühling 2020 sind die Reha-Zentren der PVA für die Übernahme von Patient*innen aus Krankenhäusern gewappnet. Je nach Ausstattung und Größe der Einrichtung kann eine unterschiedlich hohe Anzahl an Patient*innen übernommen werden. Nach Bedarf werden sukzessive Reserven zur Verfügung gestellt, nicht immer ist dafür die gesamte Einstellung des Normalbetriebs erforderlich. Dringend benötigte Rehabilitationen können nach wie vor durchgeführt werden. „ Die Reha-Zentren der PVA leisten damit auch in Krisenzeiten erneut einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Gesundheitsversorgung in Österreich “, sagt Generaldirektor-Stellvertreterin der PVA, Mag.a Canan Aytekin. Um eine schnelle und unbürokratische Übernahme von Patient*innen zu ermöglichen, werden die Verantwortlichen der Akutkliniken gebeten, sich mit den ärztlichen Leiter*innen der Rehabilitationszentren direkt in Verbindung zu setzen.

