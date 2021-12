DPD Austria informiert: So kommt das Weihnachtspaket zeitgerecht an

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) - 2. Dezember 2021. Weihnachten steht vor der Tür und damit dies auch die Paketzusteller:innen zeitgerecht tun können und das Packerl von der Oma ganz sicher unterm Weihnachtsbaum liegt, gilt es Versandfristen zu beachten. Grundsätzlich gilt natürlich: „Je früher umso besser!“ Wer jedoch erst in letzter Sekunde zum Einkaufen und/oder Verpacken kommt, sollte ein Paket, das innerhalb von Österreich noch vor dem Läuten der Weihnachtsglocken eintreffen soll, spätestens am 21. Dezember bis 12 Uhr in einen DPD-Pickup Standort bringen. Geht das Paket außerhalb der österreichischen Grenze in ein anderes EU-Land, dann ist der 20. Dezember der „Stichtag“. Und noch ein bisschen mehr beeilen sollten sich Paketversender:innen, die ein Geschenk über Europa hinaus verschicken: Sie sollten bereits Mitte Dezember einen der 2.000 DPD-Pickup Standorte aufsuchen. Nicht vergessen sollte man, dass das Geschenk gut verpackt sein sollte, damit es wohlbehalten ankommt. Ein klein wenig Planung und am 24. Dezember heißt es dann „Fröhliche Weihnachten!“

