HOPS sorgt für prickelnde Erfrischung in Caritas-Einrichtungen

44 Paletten HOPS Zitrone und Kola-Zitron spendete die Brau Union Österreich an die Caritas.

Linz (OTS) - HOPS, die 100 % alkoholfreie Hopfenlimonade aus der Brauerei Zipf, bietet nicht nur ein erfrischend anderes Geschmackserlebnis für Erwachsene, sondern ist in seiner Geschmacksvielfalt auch so bunt wie das Leben.

Vielfältig und bunt sind auch die Lebenssituationen von uns Menschen. Die Caritas bietet Hilfe in vielen Lebenslagen und dieses Engagement unterstützt wiederum HOPS: 44 Paletten, insgesamt rund 95.000 Dosen, des natürlichen Erfrischungsgetränkes für Erwachsene wurden gespendet und die 0,33l Dosen der Sorten Zitrone und Kola-Zitron an Einrichtungen in Oberösterreich, Wien, St. Pölten, dem Burgenland und der Steiermark verteilt.

Unterstützung vielfältiger Hilfe

Die Hopfenlimonade wurde in Einrichtungen für Menschen in Not wie Flüchtlingshäuser, Notunterkünfte und Wärmestuben für Obdachlose ebenso verteilt wie an die YoungCaritas und in Seniorenwohnhäusern.



In Oberösterreich wird auch der neue carla-Shop im Donaupark Mauthausen mit Getränkedosen bestückt. Dort werden Sachspenden aller Art, ausgenommen Möbelstücke und Elektrogeräte, angenommen und als Second-Hand-Ware verkauft, sowohl für Menschen mit kleinerem Budget als auch für Leute, die im Sinne des Re-Use-Gedankens gerne Second-Hand kaufen. Anfang Jänner soll der Shop eröffnet werden, sofern der derzeit geltende Lockdown beendet ist. Auf die Eröffnung angestoßen wird dabei mit Hops Zitrone und Kola-Zitron in der praktischen 0,33l Dose.



„Von der umfassenden Getränkespende profitieren die Menschen, die wir unterstützen, genauso wie die KollegInnen, die in diesen herausfordernden Zeiten Unglaubliches leisten“, bedankt sich Caritas OÖ-Direktor Franz Kehrer, MAS bei der Brau Union Österreich.



Auch bei der Kleider- und Schuhspendenaktion der Caritas in Linz wird sich die Brau Union Österreich, zu der die Brauerei Zipf gehört, beteiligen. Am Hauptsitz in Linz wird bald für den guten Zweck gesammelt.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 10 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative alkoholfreie Erfrischung „HOPS“ mit Hopfenlimonade. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

