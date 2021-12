Genuss Guide 2022 mit Gast-Bundesland Wien sowie Schwerpunktthema Käse

Einkaufsführer prämiert die besten Genuss-Geschäfte Österreichs

Wien (OTS) - Seit zwei Jahren befindet sich unser Land im Krisenmodus. Der Lebensmittelhandel leistet in dieser Zeit Außergewöhnliches und zeigt, wie großartig die Versorgung mit Lebensmitteln in Österreich funktioniert. Vor allem sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften, die uns tagtäglich überraschen. Unermüdlich geben sie uns in Zeiten großer Veränderungen Stabilität, Stärke und Innovation. Wo nun die besten Greißlereien, Spezialitätengeschäfte, Delikatessläden, Geschmackswerkstätten, Ab-Hof-Läden und Supermärkte zu finden sind, das verrät der druckfrische Genuss Guide 2022. Das diesjährige Schwerpunktthema des Wegweisers zum Genuss ist Käse. Der Bundesland-Fokus liegt auf Wien.

Rund 1.000 Geschäfte in ganz Österreich haben es in den Genuss Guide 2022 geschafft. Die besten je Bundesland prämiert das Herausgeberteam Andrea Knura, Germanos Athanasiadis, Michael Stein und Willy Lehmann mit dem Genuss Guide Award in den Kategorien Feinkost und Greißlerei, Supermärkte, Spezialisten und – entsprechend des Schwerpunktthemas – Käse.

Passend zum diesjährigen Bundesland-Fokus Wien werden zudem Märkte und Ethno-Shops prämiert. Von beidem gibt es in der Bundeshauptstadt besonders viele. Die Award-Kategorien sind zudem aktuellen Trends geschuldet: Märkte erleben gerade ein Revival. Menschen kaufen gerne wieder beim „Marktstandl in ihrem Grätzl“ ein. Regionalität und Transparenz sind beim Lebensmitteleinkauf seit Corona ohnehin in aller Munde. Konsumenten suchen Sicherheit und finden diese im geschmackvollen kulinarischen Angebot der heimischen Produzenten. Gleichzeitig gewähren uns immer mehr exotische Lebensmittelläden, Märkte und Supermärkte einen kulinarischen Blick über den Tellerrand und vermitteln damit zumindest einen Hauch von Urlaubsfeeling in Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten.

Vier Sonderpreise verleiht das Genuss Guide Team darüber hinaus in den Kategorien Lebenswerk an Udo Kaubek (Meinl am Graben), Nachhaltigkeit an Unimarkt Projekt Streuobstwiesen, Start-up an Blün und Online-Vermarktung an bauernladen.at.

Preisträger Genuss Guide Award

Burgenland

Feinkost und Greißlerei: casa.peiso & dió, 7072 Mörbisch am See, www.casapeiso.at



Supermärkte: Nah&Frisch Kuni Sabine, 2422 Pama,www.nahundfrisch.at/de/kaufmann/kuni-sabine



Spezialisten: Stekovics, 7132 Frauenkirchen, www.stekovics.at



Ethno: il sapore pur, 7400 Oberwart, www.ilsapore.at



Märkte: Markthalle Kulinarium Burgenland, 7000 Eisenstadt, www.markthalle-burgenland.com



Käse: Schafzucht Hautzinger, 7162 Tadten, www.schafzucht-hautzinger.at

Kärnten

Feinkost und Greißlerei: Edelgreissler Herwig Ertl, 9640 Kötschach-Mauthen, www.herwig-ertl.at



Supermärkte: Kärntnerei guat . fein . daheim, 9020 Klagenfurt, www.kärntnerei.at



Spezialisten: Bioladen Mallhof, 9546 Bad Kleinkirchheim, www.mallhof.at



Ethno: la Mozzarella, 9020 Klagenfurt, www.lamozzarella.at



Märkte: Demeterhof Kraindorf am Bauernmarkt St. Veit, 9300 St. Veit an der Glan, www.kraindorf.com



Käse: Kaslab’n, 9545 Radenthein, www.kaslabn.at

Niederösterreich

Feinkost und Greißlerei: Berger am Platz, 3443 Sieghartskirchen, www.berger-schinken.at



Supermärkte: Nah&Frisch Wang, 3262 Wang, www.nahundfrisch.at/de/kaufmann/wang-sabine-holzer



Spezialisten: Langer Mühle, 3452 Atzenbrugg, www.lamuehla.at



Ethno: Roua – Rumänische Spezialitäten, 2700 Wiener Neustadt, www.roua.at



Märkte: Mörwald Markthalle, 3483 Feuersbrunn am Wagram,www.moerwald.at/markthalle



Käse: Kaskist’l, 3352 St. Oswald, www.kaskistl.at

Oberösterreich

Feinkost und Greißlerei: Alkovner Bauernladen, 4072 Alkoven, www.alkovner-bauernladen.at



Supermärkte: Unimarkt Deisinger, 4210 Gallneukirchen,unimarkt.at/standort/gallneukirchen



Spezialisten: Senferei Annamax, 4822 Bad Goisern am Hallstättersee, www.senferei.at



Ethno: Teehaus Tea & more, 4600 Wels, www.teaandmore.at



Märkte: Südbahnhofmarkt, 4020 Linz, www.suedbahnhofmarkt.com



Käse: Käseglocke, 4020 Linz, www.kaeseglocke.at

Salzburg

Feinkost und Greißlerei: Der Mache, 5020 Salzburg, www.dermache.at



Supermärkte: Trafler Nah&Frisch, 5721 Piesendorf,www.nahundfrisch.at/de/kaufmann/trafler-piesendorf



Spezialisten: Trausners, 5570 Mauterndorf, www.trausners.at



Ethno: Dolce Vita italienische Feinkost, 5020 Salzburg, www.dolcevita.or.at



Märkte: Grünmarkt Salzburg, 5020 Salzburg



Käse: Dorfkäserei Pötzelsberger, 5421 Adnet, www.biokas.at

Steiermark

Feinkost und Greißlerei: Das Gramm – Die regionale Bio-Greisslerei, 8010 Graz, www.dasgramm.at



Supermärkte: Kaufhaus Loder, 8063 Eggersdorf, www.loder.co.at



Spezialisten: Fleischerei Kollar-Göbl, 8530 Deutschlandsberg, www.kollar-fleisch.at



Ethno: Bakaliko – Griechische Spezialitäten, 8020 Graz, www.bakaliko.at



Märkte: Lendplatz Bauernmarkt, 8020 Graz



Käse: Bio Hofkäserei Deutschmann GbR, 8523 Frauental an der Laßnitz, www.biohofkaeserei-deutschmann.at

Tirol

Feinkost und Greißlerei: Plangger Delikatessen, 6433 Oetz, www.plangger.net/standorte/oetz



Supermärkte: Spar Albrecht, 6100 Seefeld, www.spar-seefeld.at



Spezialisten: Tiroler Speckeria, 6020 Innsbruck, www.speckeria.at



Ethno: Il Salentino, 9900 Lienz



Märkte: Markthalle Innsbruck, 6020 Innsbruck, www.markthalle-innsbruck.at



Käse: Lechtaler Naturkäserei Sojer, 6655 Steeg, www.kaesereisojer.at

Vorarlberg

Feinkost und Greißlerei: LaWurscht – Das Spezialitätengeschäft, 6863 Egg, www.lawurscht.at



Supermärkte: Bentele Genuss – Gsiberger, 6861 Alberschwende, www.gsiberger.at



Spezialisten: Käsehaus Montafon, 6780 Schruns, www.kaesehaus-montafon.at



Ethno: Buongustaio, 6900 Bregenz, www.buongustaio.at



Märkte: Bludenzer Stadtmarkt und Landmarkt, 6700 Bludenz, www.bludenz.at/stadt-bludenz/maerkte.html



Käse: Sennerei Hittisau, 6952 Hittisau, www.sennerei-hittisau.at

Wien

Feinkost und Greißlerei: A World of Delicious Food, 1010 Wien, www.trabitsch-worldoffood.com



Supermärkte: Meinl am Graben, 1010 Wien, www.meinlamgraben.at



Spezialisten: Fleischerei Ringl, 1060 Wien, www.fleischerei-ringl.at



Ethno: Naschmarkt, 1060 Wien



Märkte: Meidlinger Markt, 1120 Wien



Käse: Käseland, 1060 Wien, www.kaeseland.com

Sonderpreise

Lebenswerk: Udo Kaubek – Meinl am Graben, 1010 Wien, www.meinlamgraben.eu



Nachhaltigkeit: Unimakrt Projekt Streuobstwiesen, 4050 Traun, www.unimarkt.at



Start-up: Blün, 1220 Wien, www.bluen.at



Online-Vermarktung: bauernladen.at, www.bauernladen.at





Auf 388 Seiten animiert der Genuss Guide 2022 zum Lesen und Aufspüren von Geheimtipps rund um den genussvollen Einkauf. Erhältlich ist der Wegweiser zum Genuss ab sofort im gut sortierten Buchhandel sowie unter genuss-guide.net.

Genuss Guide 2022: 388 Seiten, 20.000 Stück, 14,90 Euro, ISBN 978-3-903254-41-1, MN-Anzeigenservice GmbH

Fotos von allen Preisträgern und Pressetext Langfassung stehen zum Download bereit: www.lehmann.co.at

