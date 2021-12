iloodas Plakatwerbung 2021 erregte Asiens Aufmerksamkeit

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der führende südkoreanische Hersteller von medizinischen Geräten ilooda hat eine weltweite Plakatkampagne gestartet, um sein Rebranding-Slogan Desired Life Design Companyaus dem Jahr 2021 zu bewerben.

Die Out-of-Home-Werbekampagne fand am Times Square in New York, USA, im Yunika Vision in Shinjuku, Japan, im Queensway in Singapur, im Plaza Atrium in Jakarta, Indonesien, im SHOWDC in Bangkok, Thailand und im Cheongdam-dong in Seoul, Südkorea statt.

Unter dem Motto "Transcending Beyond Skin" richtet sich die globale Werbekampagne an internationale Patienten, die mit ilooda immer schöner und gesünder werden wollen. Der Werbespot zog die Aufmerksamkeit auf sich, da er von Regisseur Cha, Seok-ho von TedimageWorks entworfen und inszeniert wurde, der bereits einen Werbespot mit BTS produziert hatte.

Die Kampagne ist auch Ausdruck der erneuerten Mission von ilooda, Patienten auf der ganzen Welt zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen.

ilooda erklärte, dass die Kampagne Teil seines Plans ist, seine kontinuierlichen Bemühungen um Innovation und Visionen in der Gesundheitsbranche hervorzuheben. In Fortsetzung dieser Kampagne plant ilooda, sein neuestes HIFU-Produkt "hyzer me" im Jahr 2022 auf den Markt zu bringen, von dem erwartet wird, dass es auf dem globalen Markt große Beachtung findet. Brancheninsider sind erstaunt über den Fortschritt der südkoreanischen Medizinprodukte und das Wachstum der Markenmacht des Landes, das durch die jüngste globale Marketingkampagne von ilooda gefördert wurde.

Die ilooda-Website bietet viele nützliche Informationen in Form von Webinaren und Produktinformationen, so dass Benutzer mehr über die neuesten medizinischen Innovationen von ilooda erfahren können.

ilooda ist Designer, Entwickler und einer der führenden Hersteller von energiebasierten ästhetischen und medizinischen Geräten. ilooda entwickelt und produziert eine breite Palette von führenden Behandlungsanwendungen für die Haarentfernung (VeLux, Vikini, Pento) und Hautverjüngung (Secret Produktfamilie basierend auf fraktioniertem Nadel-RF-System und CO2/Erbium-Lasertechnologie). Unsere innovativen Produkte werden weltweit von Praktikern eingesetzt, insbesondere Secret RF, das meistverkaufte Micro Needle RF System der Welt, das weltweit viel Anerkennung für seine Effektivität erhielt. Sprechen Sie mit unserem Team darüber, wie ilooda Ihnen zu Wachstum und Erfolg verhelfen kann. Die Website des Unternehmens: https://ilooda.com

