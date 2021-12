Neues TÜV AUSTRIA Group Member mit Sitz in Italien: QCB Quality Certification Bureau

Die akkreditierte und international etablierte Zertifizierungsgesellschaft erweitert die Kompetenzen von TÜV AUSTRIA in den Bereichen Umwelt- und Sicherheitszertifizierung

Wien/Padua (OTS) - Die in Padua ansässige Q.C.B. Italia SRL, eine renommierte Größe im internationalen Zertifizierungsgeschäft, die sowohl in Italien als auch in Albanien, Iran und Saudi-Arabien tätig ist, ergänzt nun das weitreichende Portfolio der TÜV AUSTRIA Group. Österreichs größter unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsdienstleister, zu dem nunmehr 56 Unternehmen in über 27 Ländern gehören, kann somit seinen Kunden auch Zugang zu den spezialisierten Zertifizierungsdienstleistungen von Q.C.B. ermöglichen.

Quality Certification Bureau Italia SRL wurde von der TÜV AUSTRIA HOLDING AG als 100%ige Tochtergesellschaft übernommen. Für Crescenzo Di Fratta, Country Manager Italien der TÜV AUSTRIA Group, ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt: „Diese organische Geschäftsmöglichkeit hat sich buchstäblich von selbst ergeben.“ Di Fratta nennt in diesem Zusammenhang auch die Akkreditierungen von ACCREDIA für die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen nach ISO 9001, für das Umweltmanagement nach ISO 14001 sowie im Bereich fluorierter Treibhausgase gemäß EU-Verordnung Nr. 517/2014 und nach UNI 10891 und UNI CEI EN 50518 für Sicherheitsunternehmen als wertvolle Ergänzungen für die Kunden von TÜV AUSTRIA.

TÜV AUSTRIA als TIC-Multiplikator

Die nunmehr ehemaligen QCB-Eigentümer Renato Rossi und Nicoletta Menegon freuen sich darauf, die spezialisierten Dienstleistungen von QCB im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung von Lösungen des TÜV AUSTRIA zu etablieren: „Es ist lohnend, in das anspruchsvolle TIC-Geschäft einzusteigen und den Premium-Dienstleistungen, für die die Kunden den TÜV AUSTRIA weltweit schätzen, einen Mehrwert zu verleihen.“ Rossi und Menegon betonen, dass die Aufnahme von Akkreditierungen für italienische Standards – etwa UNI 10891 und UNI CEI EN 50518 für Sicherheitsunternehmen – zwar einen Fokus auf Italien nahelegt, QCB aber international in die TÜV AUSTRIA Group integriert werde, die 2020 als eines der führenden TIC-Unternehmen trotz Krise einen Rekordumsatz von 230 Mio. Euro erzielte.

In Italien plant Country Manager Crescenzo di Fratta den Ausbau der Zertifizierungssparte von TÜV AUSTRIA Italia: „Die ACCREDIA-Akkreditierung, die Autorisierung durch das Innenministerium und die Energie der QCB-Auditoren ergeben zusammen ein reichhaltiges Angebot an Lösungen für bestehende und zukünftige Kunden.“ Dies ist ein weiterer Schritt zur Verfeinerung des immer breiter gefächerten Portfolios von TÜV AUSTRIA Italia, das, wie Di Fratta betont, für viele Geschäftsbereiche geeignet ist. Nach der Aufnahme der Zertifizierungssysteme OK Compost und OK Recycled werde Quality Certification Bureau nicht nur die Reichweite von TÜV AUSTRIA Italia weiter ausbauen, sondern auch die Rolle der TÜV AUSTRIA Group als integrierter End-to-End-Partner, der Technologie verbindet, festigen – und die Zukunft bereits heute leben.

