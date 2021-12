NEOS zu Arbeitsmarkt: Handel rascher und sicher öffnen

Loacker: „Der Lockdown verschärft die Situation am Arbeitsmarkt. Es müssen jetzt rasch neue Ansätze angegangen werden, damit Krise überwunden werden kann.“

Wien (OTS) - Anlässlich der heute präsentierten Arbeitsmarktzahlen appelliert NEOS-Sozial- und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker einmal mehr, dass zumindest der Handel früher - ab 6. Dezember mit FFP2-Maskenpflicht und 2G-Regelung - öffnen darf: „Der Lockdown verschärft die Situation in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt neuerlich. Wir müssen jetzt alles tun, dass das nicht den Aufschwung und die Erholung am Arbeitsmarkt zunichtemacht. Deshalb muss der Handel jetzt rasch öffnen können. Das sichert jetzt Arbeitsplätze im niedergelassenen Handel und vermeidet Kurzarbeitsprobleme für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen. Ein offener Sonntag im Handel ist gut gemeint, aber zu wenig.“

