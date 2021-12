Baumgartner: BM Gewessler lässt die Menschen zurück

Neben den Klimazielen gibt es auch Ziele für die Menschen in der Region

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bundesministerin Gewessler dreht die lange geplanten und dringend notwendigen Infrastrukturprojekte für die gesamte Ostregion ab, ohne auch nur anzudeuten, wie die Menschen in der Region Verkehrswege und Anbindungen erhalten sollen, so die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner heute, Mittwoch.

„Die Menschen brauchen Entlastung. Pendler, Unternehmen und auch die Gemeinden, der gesamte Lebensraum im Osten Österreichs, haben sich eine gute Anbindung verdient. Es muss das Wirtschaften auch in unserer Region möglich sein. Das Marchfeld als Schlafstadt, daran hat niemand Interesse. Ohne Anbindungen in größere Wirtschaftsräume im Inland, aber auch über die Grenzen hinweg, wird sich das Marchfeld wirtschaftlich nicht weiterentwickeln können. Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand in der Region, das sind auch klimaschonende Elemente, die lange Arbeitswege verhindern und somit unser Klima schützen“ richtet Baumgartner einen dringenden Appell an das Verkehrsministerium.

„Konzepte zum Ausbau öffentlichen Verkehrs liegen nicht vor und Verkehrswege - sei es für Elektromobilität, alternative Antriebssysteme mit erneuerbaren Kraftstoffen oder andere zukunftsweisende Technologien - sind schlichtweg nicht vorhanden und werden auch in den nächsten Jahren fehlen“, so Baumgartner weiter.

„Wir sagen weiterhin Ja zur S8 und kämpfen für die so wichtige Lebensader für die Region“, sagt Baumgartner abschließend.

