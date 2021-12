Holzleitner/Dollinger: Gewaltschutz muss dringend ausgebaut werden

Salzburger Landesrätin Klambauer sieht keinen Handlungsbedarf - Bundesregierung darf die Länder und Gemeinden nicht im Stich lassen

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen alles tun, um Frauenmorde zu verhindern. In Österreich herrscht dringender Handlungsbedarf“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und die Salzburger Frauenvorsitzende LTAbg Karin Dollinger. Die SPÖ-Frauen sind entsetzt angesichts der Budgetsitzung im Salzburger Landtag und der Wortmeldung der Landesrätin Andrea Klambauer, die im Gewaltschutz keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. ****

„Das ist schockierend. Allein in Salzburg wurden in diesem Jahr fünf Frauen ermordet, da müssen alle Alarmglocken schrillen. Das Frauenhaus in Hallein wurde geschlossen, damit fehlt eine wichtige Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Frauen in der Region. Es braucht aber unbedingt regionale Anlaufstellen und eine Kampagne, die Frauen erreicht, unterstützt und informiert“, so Dollinger. „Wer Hilfe braucht muss diese rasch bekommen. Schutz muss gut erreichbar sein. Lange Wegstrecken und Wartezeiten sind lebensgefährlich. Die Bundesregierung muss die Länder und Gemeinden viel mehr unterstützen und darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die Gewalt an Frauen zu stoppen“, so Holzleitner und Dollinger abschließend unisono. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/