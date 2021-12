Jemincare gibt die exklusive Lizenz für den Kras-Inhibitor an HUYABIO bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jemincare, ein führendes pharmazeutisches Unternehmen aus China, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. die exklusiven weltweiten Ex-China-Rechte für den Kras-Inhibitor JMKX1899, an HUYABIO International lizenziert hat, dem führenden Unternehmen bei der Beschleunigung der globalen Entwicklung von pharmazeutischen Innovationen aus China. Jemincare wird die entsprechenden Rechte im Großraum China behalten.

Kras ist eines der am häufigsten mutierten Onkogene bei menschlichen Krebserkrankungen. Die weit verbreitete G12C-Mutation treibt das Tumorwachstum und die Metastasierung voran und ist zu einem wichtigen validierten Ziel für die Therapie geworden, insbesondere bei Lungen- und Darmkrebs. Die Ausrichtung auf die GTP-Bindungstasche von Kras in der Switch-II-Region, die Kras arzneimittelfähig gemacht hat, ermöglicht die Entwicklung potenterer und potenziell wirksamerer Hemmstoffe.

JMKX1899 ist ein KRAS-Inhibitor, der von Jemincare unabhängig entwickelt wurde. Daten aus präklinischen Studien zeigen, dass es die Blut-Hirn-Schranke gut überwinden kann und kein Risiko einer hERG-Hemmung oder einer Wechselwirkung zwischen Medikamenten besteht. Jemincare hat die IND im Oktober 2021 bei der NMPA eingereicht. Die Parteien werden eng zusammenarbeiten, um 2021 einen IND-Antrag bei der US-amerikanischen FDA einzureichen und die klinische Entwicklung einzuleiten.

Hong Liang, Präsident der Jemincare Pharmaceutical Group, erklärte: "Wir freuen uns, mit HUYABIO zusammenzuarbeiten, um die globale Entwicklung dieses einzigartigen KRAS-Inhibitors zu untersuchen. Dies ist unser erstes Programm mit neuen chemischen Wirkstoffen, das an einen globalen Partner auslizenziert wurde. HUYABIO hat viel Erfahrung darin, innovative Medikamente aus China auf den Weltmarkt zu bringen. Wir freuen uns darauf, die klinischen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus der globalen klinischen Studie zu erhalten, da der Kandidat ein großes Potenzial hat, einen großen ungedeckten Bedarf zu decken."

Dr. Mireille Gillings, CEO & Executive Chair von HUYABIO, erläuterte: "Wir freuen uns, den Kras-Inhibitor im klinischen Stadium zu unserer Onkologie-Pipeline hinzugefügt zu haben, insbesondere um ihn in Kombination mit unserem SHP-Inhibitor gegen eine Vielzahl von soliden Tumoren zu testen. Mit Jemincare werden wir einen hervorragenden Partner für die gemeinsame Entwicklung von Kombinationen haben, von denen Patienten weltweit profitieren können."

Informationen zu HUYABIO International

HUYABIO(TM) ist führend bei der Beschleunigung der globalen Entwicklung neuartiger biopharmazeutischer Produkte mit Ursprung in China und ermöglicht eine schnellere, kostengünstigere und risikoärmere Arzneimittelentwicklung auf den globalen Märkten. Durch umfassende Zusammenarbeit mit biopharmazeutischen, akademischen und kommerziellen Organisationen hat das Unternehmen das größte aus China stammende Wirkstoffportfolio aufgebaut, das alle therapeutischen Bereiche abdeckt. Hiyasta®, das erste kommerzielle Produkt des Unternehmens, wird in Japan vermarktet. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Südkorea, Kanada, Irland und acht strategischen Standorten in China hat sich das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für die Beschleunigung der Produktentwicklung und die Maximierung der Wertschöpfung auf globaler Ebene entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.huyabio.com.

Informationen zu Jemincare

Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 2018 als F&E-Zentrum der Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. gegründet. Shanghai Jemincare hat sich mittlerweile zu einem starken Akteur mit rund 500 Wissenschaftlern entwickelt und verfügt über drei Innovationszentren: Small Molecule Innovative Center, Biologics Innovation Center und Technology Innovation Center. JMKX1899 wird vom Small Molecule Innovation Center entwickelt, das zehn Programme in der IND- oder IND-vorbereitenden Phase und zwei Programme in der klinischen Phase hat.

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen aus China. Die 1999 gegründete Jemincare-Gruppe beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, die sich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapeutika in den strategischen Bereichen Onkologie, Nephrologie, zerebro-kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionsschutz, Analgetika, Atemwegserkrankungen und Pädiatrie widmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jemincare.com oder erhalten Sie per E-Mail an PR @ jemincare.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698822/image_1.jpg

