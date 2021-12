ORF im November 2021: 36,2 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Höchster November-Wert seit 10 Jahren

Wien (OTS) - Im November 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit Shows wie „Dancing Stars“ und „40 Jahre Wetten, dass ..?“, mit Filmerfolgen wie „Vienna Blood“ oder „Faltenfrei“, einer vielbeachteten „Stöckl live“-Ausgabe zum Thema Impfen sowie intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation in Österreich einen Marktanteil von 36,2 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,208 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 55,8 Prozent der TV-Bevölkerung. Mit einem Plus von 1,3 Prozentpunkten konnte der Marktanteil im Vergleich zum November des Vorjahres einmal mehr gesteigert werden, insgesamt erreichte der ORF mit 36,2 Prozent Marktanteil den höchsten November-Wert seit 10 Jahren.

Weitere Key-Facts zum November 2021

ORF 1: 2,113 Millionen Seher/innen (9,5 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,511 Millionen Seher/innen (23,8 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 33,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 43,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten:

„Zeit im Bild“ (22. November)

2,039 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (22. November)

1,832 Millionen Zuschauer/innen, 61 Prozent Marktanteil

„40 Jahre Wetten, dass ..?“ (6. November)

1,211 Millionen Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

„Faltenfrei“ (17. November)

1,193 Millionen Zuschauer/innen, 36 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (18. November)

1,131 Millionen Zuschauer/innen, 41 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (25. November)

1,019 Millionen Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Dancing Stars“ (26. November)

989.000 Zuschauer/innen, 38 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial – Corona, die 4. Welle“ (15. November)

988.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Stöckl live“ (22. November)

972.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Vienna Blood: Vor der Dunkelheit“ (1. November)

916.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

-- Bis zu 1,016 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das „Dancing Stars“-Finale am 26. November, durchschnittlich sahen 820.000 Zuseherinnen und Zuseher (25 Prozent Marktanteil) „Dancing Stars – Die Show“ um 20.15 Uhr in ORF 1. Bei „Dancing Stars – Die letzten Drei“ waren um 21.30 Uhr durchschnittlich 945.000 Seherinnen und Seher mit dabei (31 Prozent Marktanteil). „Dancing Stars – Das Finale“ um 22.30 Uhr wollten sich dann durchschnittlich 989.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen (38 Prozent Marktanteil E12+). Bei der Abstimmungsentscheidung, wer „Dancing Star 2021“ wird, waren um 23.15 Uhr durchschnittlich 976.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Der Marktanteil bei diesem Höhepunkt des „Dancing Stars“-Finalabends lag bei 43 Prozent und sehr hohen 35 Prozent Marktanteil bei 12–49. 44 Prozent Marktanteil bei 12–29 sind zudem ein Bestwert für eine „Dancing Stars“-Finalshow seit 2007. Insgesamt sahen 3,653 Millionen Menschen (weitester Seherkreis) in Österreich zumindest einen Teil der 14. Staffel des ORF-Tanzevents in ORF 1 – dies entspricht mit 48 Prozent fast der Hälfte der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

-- Erfolgsquoten für ein ORF-Erfolgsteam: Insgesamt 2,144 Millionen bzw. 28 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) begleiteten das „Vienna Blood“-Duo Matthew Beard und Juergen Maurer auch diesmal wieder auf ihrer unkonventionellen Mörderjagd im Wien der Jahrhundertwende. Bis zu 996.000 („Vor der Dunkelheit“, Teil 6) und durchschnittlich 857.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 27 Prozent Marktanteil ließen sich die dreiteilige zweite Staffel (am 30. und 31. Oktober sowie 1. November jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2) der internationalen ORF-Eventproduktion nicht entgehen.

-- Erfolgreiches „Wetten, dass ..?“-Jubiläum im ORF! Bis zu 1,415 Millionen Zuseherinnen und Zuseher wollten sich am 6. November das Comeback der Kultsendung in ORF 1 nicht entgehen lassen: Im Schnitt verfolgten 1,211 Millionen bei einem Marktanteil von 42 Prozent das spektakuläre „Wetten, dass ..?“-Revival von Showmaster-Legende Thomas Gottschalk live aus Nürnberg, besonders erfreulich war die Begeisterung des jungen Publikums: So erreichte die Sendung in der Gruppe der 12- bis 29-Jährigen einen Markanteil von 50 Prozent (12–49: 49 Prozent).

-- Die „Gala für Licht ins Dunkel“ am 24. November erreichte mit bis zu 682.000 bei 20 Prozent Marktanteil nicht nur ein tolles Spendenergebnis von 3,3 Millionen Euro.

-- gleich zwölfmal erreichten die „Seitenblicke“ in ORF 2 im November mehr als eine Million Zuseherinnen und Zuseher.

-- Mit einer Reichweite von 409.000 und Berichten u. a. über eine neue Beatles-Doku sowie einem Interview mit Sarah Biasini erreichte der „kulturMontag“ am 29. November in ORF 2 den zweithöchsten Wert der Sendungsgeschichte.

-- Die neuen Folgen von „Stars und Talente by Leona König“ sahen im November im ORF-2-Vorabend im Schnitt bis zu 331.000 (21. November) bei 16 Prozent Marktanteil.

-- Einmal mehr großes Interesse an der aktuellen ORF-TV-Berichterstattung zur Corona-Krise: Allein der Info-Block im ORF-2-Hauptabend erreichte am 15. November insgesamt 2,099 Millionen Zuschauer/innen (weitester Seherkreis), das sind 28 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; die „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr sahen bis zu 1,034 Millionen und im Schnitt 988.000 bei 29 Prozent Marktanteil (23 bzw. 20 Prozent in den jungen Zielgruppen). Der „Runde Tisch“ um 21.10 Uhr erreichte bis zu 789.000 und im Schnitt 676.000 bei 21 Prozent Marktanteil (14 bzw. 10 Prozent bei den Jungen). Die „ZIB 2“ ließen sich abschließend im Schnitt 791.000 bei 27 Prozent Marktanteil (je 19 Prozent in den jungen Zielgruppen) nicht entgehen.

-- Die „ZIB 2“ am 18. November erreichte mit 41 Prozent Marktanteil im Jahresschnitt Rang 2, „Aktuell nach 5“ am 18. November mit 46 Prozent MA Rang 2 seit Sendestart und „Aktuell nach eins“ am 19. November mit 45 Prozent MA den Bestwert seit Sendestart.

-- „Studio 2“ schaffte im November den hervorragenden Schnitt von 445.000 bei 27 Prozent MA, „konkret“ am 18. November mit 31 Prozent MA den Bestwert seit März 2020.

-- Ebenfalls einen Bestwert seit Sendungsstart erreichte „Mayrs Magazin“ am 19. November mit 529.000 bei 28 Prozent MA.

-- „Stöckl live“ war am 22. November dem Thema Impfen gewidmet und gleichzeitig der Auftakt der großen ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt!“. Bis zu 1,074 Millionen informierten sich in der „Stöckl live“-Spezialausgabe, im Schnitt waren 972.000 Seherinnen und Seher bei 28 Prozent Marktanteil dabei; damit erreichte diese „Stöckl live“-Ausgabe durchwegs Rekordwerte, auch bei E–49 (21 Prozent MA) und E–29 (22 Prozent MA).

-- Reichweitenrekord! „Dok 1: Nichts geht mehr – Sieben Tage ohne Strom“ mit Hanno Settele erreichte am 3. November in ORF 1 den höchsten Wert seit 2018 und Platz zwei seit Start des Sendeformats:

Bis zu 650.000 und im Schnitt 611.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten bei einem Marktanteil von 19 Prozent (je 25 Prozent in den jungen Zielgruppen) die Sendung, in der Hanno Settele nachfragte, wie gut Österreich für einen möglichen Blackout gerüstet ist; damit waren auch die Marktanteile in den Zielgruppen 12+ und E-49 die höchsten seit 2018.

-- Topwert für die Reihe „Der talentierte Herr …“ in ORF 1: Die Folge über Thomas Schmidt sahen am 24. November 288.000 bei 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–29, die ORF-1-Doku-Reihe mit Lisa Gadenstätter „Der eine Moment …“ zum Thema „Mut“ am 3. November erreichte 338.000 bei 19 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen.

-- Topwerte im November auch für „Universum“: „Hudson River – Der Fluss zwischen Wildnis und Skyline“ sahen am 30. November 756.000 bei 23 Prozent Marktanteil – Platz 3 im Jahr 2021; ein weiteres „Universum“ mit ORF-Beteiligung – der Zweiteiler über „Kolumbien – Das entfesselte Paradies“ – erreichte 658.000 Reichweite (am 23. November).

-- Erfolgreich im November: „Willkommen Österreich“ erreichte am 16. November mit 22 Prozent MA bei E-49 den zweitbesten Wert des Jahres, die „Science Busters“ sahen am 10. November 233.000 Zuseherinnen und Zuseher – das ist Rekord seit 2019.

-- Bis zu 1,235 Millionen Zuseher/innen ließen es sich Adele Neuhauser am 17. November als egozentrische Star-Autorin und Beauty-Ikone nicht entgehen: Durchschnittlich waren bei Uli Brées ORF/BR-Komödie „Faltenfrei“ 1.193.000 mit dabei, der Marktanteil erreichte 36 Prozent. Damit liegt „Faltenfrei“ auf Platz drei im Film-Marktanteils-Ranking seit 2016. Erfolgreich war die (in Das Erste zeitgleich ausgestrahlte) Koproduktion mit durchschnittlich 6,06 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 20 Prozent auch beim deutschen Publikum.

-- Motorsport-Rekord: Den Formel-1-GP von Brasilien sahen am 14. November bis zu 955.000 Motorsport-Fans, im Schnitt waren 834.000 bei 29 Prozent Marktanteil (32 bzw. 34 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 mit dabei; damit war das Rennen das Meistgesehene seit dem Jahr 2012. Auch das „Formel 1 Motorhome“ erreichte mit im Schnitt 355.000 Zuseherinnen und Zusehern den bisherigen Topwert.

-- Einmal mehr top – der alpine Ski-Weltcup: Bis zu 1,064 Millionen Ski-Fans sahen am 27. November die Prime-Time-Abfahrt der Herren in Lake Louise, im Schnitt waren 881.000 bei 27 Prozent Marktanteil (23 bzw. 28 Prozent bei den Jungen) via ORF 1 mit dabei.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im November 2021 u.a. aufgrund der stark nachgefragten Corona-Berichterstattung sehr intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 12,6 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 75,2 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 330 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 23. November vorläufig gewichtet, ORF

