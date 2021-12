ORF III setzt 2022 „Nachrichten in Einfacher Sprache“ fort: Mehr Barrierefreiheit und Inklusion – werktäglich um 19.25 Uhr

Außerdem: ORF-III-Programmtag im Zeichen des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember

Wien (OTS) - Für mehr Inklusion und Barrierefreiheit im ORF setzt ORF III Kultur und Information auch 2022 die „Nachrichten in Einfacher Sprache“ als fixen Bestandteil des ORF-III-Informationsangebots fort – zu sehen werktäglich um 19.25 Uhr. Diese fassen die wichtigsten Infos vom Tag in kurzen Sätzen und mit einfachen Worten zusammen. Dabei wird bewusst auf die Verwendung von Fremdwörtern und Abkürzungen verzichtet. Zusätzlich werden die Nachrichten mit Untertiteln versehen. Die Sprache orientiert sich am B1-Sprachniveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, was der Alltagssprache entspricht und somit für die Mehrheit der Bevölkerung zu verstehen ist. Die „Nachrichten in Einfacher Sprache“ richten sich im Besonderen an Sprachanfängerinnen und Sprachanfänger, ältere Menschen, Menschen mit einfacher Bildung sowie an Personen mit kognitiven Behinderungen oder Leseschwäche.

Nach einer anfänglichen Testwoche im Dezember 2019, in der das werktägliche ORF-III-Vorabendformat „Österreich Heute – das Magazin“ leicht verständliche Nachrichten integrierte, bekamen die „Nachrichten in Einfacher Sprache“ ab 16. März 2020 einen eigenen Sendeplatz und werden seither werktäglich um 19.25 Uhr in ORF III präsentiert. Die Sendungen entstehen in Zusammenarbeit mit der Inklusiven Lehrredaktion des ORF. Diese – finanziert durch den Fonds Soziales Wien (FSW) – bietet sechs Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, täglich beim Nachrichtenangebot in Einfacher Sprache für news.ORF.at, ORF III und Radio Wien mitzuarbeiten. Vera Schmidt, „Österreich Heute“-Moderatorin und ORF-III-Redakteurin, betreut das Format in ORF III redaktionell und wird dabei seit November von Lorenz Lohr unterstützt, der nach zweijähriger Tätigkeit in der Inklusiven Lehrredaktion des ORF ein Praktikum in der ORF-III-Information angetreten hat.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„ORF III lebt seit Senderstart Inklusion und Barrierefreiheit, sowohl innerhalb des Teams als auch – und das sehen wir als unseren klaren Auftrag – im Programm. Fixpunkte im Dezember sind etwa der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung, dem sich ORF III ganztags in den unterschiedlichen Sendegefäßen widmet, wie auch ‚Der ORF III Weihnachtszauber‘ – die Live-Versteigerung zugunsten von LICHT INS DUNKEL, die wir mittlerweile traditionell am vierten Adventsonntag veranstalten. Ich freue mich, dass wir in Zusammenarbeit mit der Inklusiven Lehrredaktion auch die ‚Nachrichten in Einfacher Sprache‘ als wichtigen Bestandteil des inklusiven Programmangebots in Zukunft fortsetzen und möchte mich bei Dr. Franz-Joseph Huainigg als wertvollem Partner und Unterstützer bedanken.“

Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF Humanitarian Broadcasting:

„ORF III war mit dem Nachrichtenblock in Einfacher Sprache ein Vorreiter im ORF. Aus der Pilotwoche wurde ein fixes Nachrichtenangebot für viele Menschen mit Lernbehinderungen, aber auch für ältere Menschen, Menschen mit geringen Deutschkenntnissen und Kinder. Besonders während der Covid-19-Situation wurden die ‚Nachrichten in Einfacher Sprache‘ zu einem wesentlichen und wichtigen Informationskanal. Danke an Peter Schöber für den Mut, die ‚Nachrichten in Einfacher Sprache‘ im ORF einzuführen. Dieses Nachrichtenangebot ist nicht nur beliebt beim Publikum, sondern wird auch in Deutschkursen als wichtiges Lern- und Lehrmaterial eingesetzt.“

ORF-III-Programm zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am Freitag, dem 3. Dezember 2021, beschäftigt sich auch ORF III im Rahmen eines ORF-Schwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) vertiefend mit dem Thema Inklusion:

So bringt „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) zwei ausführliche Interviews mit Christina Holmes (myAbility) und Wolfgang Bamberg (Verein Jugend am Werk), die sich u. a. auf die Vermittlung von Jobs an Menschen mit Behinderungen spezialisiert haben. Tagsüber präsentiert ORF III zwischen den einzelnen Programmen barrierefreie Videoclips, die zeigen, wie Inklusion in unserer Gesellschaft gelebt werden kann.

Im Vorabend widmet sich „Österreich Heute“ in mehreren Beiträgen dem Thema: So berichtet u. a. Lorenz Lohr, der selbst mit einer kognitiven Beeinträchtigung lebt, von der Fortführung der „Nachrichten in Einfacher Sprache“, die anschließend um 19.25 Uhr zu sehen sind. Um 19.30 Uhr folgt ein rund 20-minütiger Zusammenschnitt des „DisAbility Confidence Day 2021“, der sich mit den Herausforderungen von gesellschaftlicher Veränderung und technologischem Fortschritt beschäftigt. Führende CEOs und internationale Expertinnen und Experten diskutieren über Barrierefreiheit als Erfolgsfaktor sowie über neue Formate und Ideen für die Inklusionsarbeit. Moderiert wird der sechste „DisAbility Confidence Day“ von Vera Schmidt und Miriam Labus.

Um 19.50 Uhr besucht Ani Gülgün-Mayr für „Kultur Heute“ (19.50 Uhr) eine der acht Werkstätten des „Österreichischen Hilfswerks für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte“ im dritten Wiener Gemeindebezirk. Die ORF-III-Moderatorin begleitet einen typischen Tag in der Werkstätte, in der nicht nur die Arbeitnehmer/innen von fairer Bezahlung, sondern selbstverständlich auch die Auftraggeber/innen von sorgfältig ausgeführten Projekten, die gleichzeitig Inklusion fördern, profitieren.

Fortsetzung des ORF-III-Formats „Kunstraum“: Kurzfilmbühne für benachteiligte Jugendliche täglich ab 1. Dezember

Ab 1. Dezember wird ORF III drei Wochen lang zum „Kunstraum“ für benachteiligte Jugendliche. Im Rahmen der bereits sechsten Ausgabe des Formats zur Jugendförderung werden täglich zwischen den regulären Sendungen insgesamt 15 Kurzfilme von Jugendlichen des Vereins T.I.W. (Verein für Training, Integration und Weiterbildung) gezeigt. 14 Mädchen und Burschen konzipierten und produzierten mit Unterstützung des wienXtra-medienzentrums in Workshops sogenannte „Daumenkinos“ sowie kurze Animationsfilme. „Unsere Jugendlichen haben Potenzial und das unterstreichen die Trickfilme auch im Corona-Jahr 2021 zum sechsten Mal in Folge eindrucksvoll!“, so Andreas Pollak, Geschäftsführer des Vereins T.I.W.

Weiters besuchen die Jugendlichen für das ORF-III-Projekt „Bühne Oida!“ Kunst- und Kulturveranstaltungen und schreiben darüber. Die jüngst dabei entstandenen Texte sind abrufbar unter:

tv.ORF.at/program/orf3/buehne-oida-world-press-photo-2021-100.html

Nachrichten in Einfacher Sprache auf ORF.at und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk bietet seit Ende Mai 2020 auf seiner Startseite/news.ORF.at ein Infofenster in Einfache Sprache an, mit dem all jene Menschen erreicht werden sollen, die einen inhaltlich einfacheren Zugang zu den Nachrichten benötigen. Das Modul kann man sich am Fuß des Nachrichtentickers einrichten und so das Wichtigste leicht verstehbar erfassen. Möglich ist dieses Angebot durch eine enge Kooperation zwischen ORF und Austria Presse Agentur sowie durch die beim Humanitarian Broadcasting des ORF angesiedelte Inklusive Lehrredaktion.

Bereits seit Sommer 2017 bietet der ORF TELETEXT mit „Nachrichten leicht verständlich“ ein tägliches Nachrichtenangebot in Einfacher Sprache (Sprachstufe B1). Im Dezember 2018 wurde dieses Service unter dem Titel „Nachrichten leichter verständlich“ um tagesaktuelle Meldungen in der Sprachstufe A2 ausgebaut. Somit werden im ORF TELETEXT ab Seite 470 und 480 die vier bis sechs wichtigsten tagesaktuellen Meldungen der APA-Redaktion aus den Bereichen Politik, Chronik, Wirtschaft, Kultur, Leute und Sport in Einfacher und leicht verständlicher Sprache veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at