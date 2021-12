Online-Adventkalender aus Gugging und St. Pölten

„Wintery Gugging Selection“ und „vierundzwanzig“

St.Pölten (OTS) - Der Online-Viewing-Room der Galerie Gugging präsentiert ab heute, Mittwoch, 1. Dezember, einen Adventkalender der besonderen Art mit ausgesuchten Werken der Gugginger Künstler: In der „Wintery Gugging Selection“ warten bis Freitag, 24. Dezember, u. a. ein Gemeinschaftswerk aus Leo Navratils Künstlergästebuch, ein Kerzenzweig von Laila Bachtiar, ein Geschenk-Christbaum von Johann Garber, Tannenzweige von Heinrich Reisenbauer, das Christkind in der Version von Johann Korec, ein Winterbild von Oswald Tschirtner und ein Stern von Helmut Hladisch.

Alle Arbeiten der alten und neuen Generation der Gugginger Künstler und ihrer Kollegen können auch erworben werden und - ausgehend davon, dass die Bestimmungen dies ab 13. Dezember wieder zulassen - bis Donnerstag, 23. Dezember, um 18 Uhr (bzw. nach der Winterpause ab Dienstag, 11. Jänner 2022) abgeholt werden. Nähere Informationen bei der Galerie Gugging unter 0676/841181200, e-mail office @ galeriegugging.com und www.galeriegugging.com.

Nach der coronabedingten Verschiebung der Ausstellung „anonym - auf Papier“ zeigt das KUNST:WERK St. Pölten stattdessen die Ausstellung „vierundzwanzig“, die gemäß der aktuellen Corona-Bestimmungen so bald als möglich zum Besuch geöffnet wird. Bereits vorab wird von heute, Mittwoch, 1., bis Freitag, 24. Dezember, täglich ein in der Ausstellung vertretenes Werk in Form eines Adventkalenders auf der Facebook-Seite des St. Pöltner Künstlerbundes präsentiert.

Kuratiert von Margareta Weichhart-Antony, sind dabei Arbeiten von Eva Bakalar, Evi Benesch, Josef Gassner, Hermann F. Fischl, Renate Habinger, Karl Heigl, Ernest A. Kienzl, Herbert Kraus, Mark Rossell, Ulli Ströbitzer, Brigitte Saugstad, Christine Todt, Brigitte Weiler und Margareta Weichhart-Antony zu sehen. Nähere Informationen unter 02742/362058, e-mail office @ stpoeltnerkuenstlerbund.at und www.stpoeltnerkuenstlerbund.at/kunstwerk.

