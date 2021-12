„Eco“ über stark steigende Energiepreise und das heiße Eisen Arbeitszeit

Am 2. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Teurer Winter: Energiepreise steigen dramatisch

Die Energiepreise lagen im Oktober durchschnittlich um mehr als 22 Prozent höher als im Jahr davor. Das trifft heuer nicht nur Autofahrer/innen mit Preissteigerungen um die 30 Prozent, sondern auch Haushalte und Unternehmen: Gas wird mit um 15 Prozent und Strom um zehn Prozent teurer. Für 2022 müssen Haushalte mit Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr rechnen. Ausgerechnet jetzt kündigen viele Billigstromanbieter ihre Verträge. Damit nicht genug: Jetzt verstärkt die Regierung den Preisdruck mit Ökosteuern auf fossile Brennstoffe. „Eco“ mit einem Lokalaugenschein bei Kunden, Expertinnen und Experten und Energieanbietern. Bericht: Hans Hrabal, Werner Jambor.

Heißes Eisen Arbeitszeit: Wie lange wir in Zukunft arbeiten werden

Während manche Branchen durch den Lockdown gerade wieder Mitarbeiter/innen in Kurzarbeit schicken, gibt es auch viele Unternehmen, die derzeit händeringend nach Fachkräften suchen. Oft finden sie aber keine. Um Mitarbeiter/innen anzulocken, preschen manche vor und bieten eine Vier-Tage-Woche an. Kann das als Vorbild für ganze Branchen dienen? Und wie passt das zum Zwölf-Stunden-Tag, der in Österreich seit einigen Jahren möglich ist? Werden die Arbeitszeiten kürzer oder nur flexibler? Die Frage, wie viel und wann wir in Zukunft arbeiten werden, wird immer mehr zum heißen Eisen. Bericht: Bettina Fink, Michael Mayrhofer.

Hut ist gut: Modische Kopfbedeckungen erleben eine Renaissance

Einst trugen fast alle, die etwas auf sich hielten, einen Hut. Hutmacher gehörten zum Stadtbild wie Schneider oder Schuster. Doch in den 1970ern verloren Kopfbedeckungen ihren Charme. Statt elegante Hutware trug man Frisur pur, die Hutgeschäfte wurden rar. Seit wenigen Jahren jedoch gewinnt der Hut neue Anhänger/innen. Ob bei Hollywoodstars, Popmusikern oder modebewussten Jugendlichen: Der Hut ist wieder modisch und modern. Auch in Österreich erleben Hersteller und Handel eine kleine Renaissance mit jährlich 200.000 verkauften Hüten. Das höchste Accessoire hat immer noch Luft nach oben. Bericht:

Hans Hrabal.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at