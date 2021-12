NEOS zu Lobautunnel: Nach Stopp rasch Alternativen finden

Bernhard/Margreiter: „Nun muss ausgelotet werden, wie man den Ansprüchen heute und in Zukunft gerecht werden kann, um steigende Mobilität und Umweltschutz verbinden zu können.“

Wien (OTS) - Nach der heutigen Entscheidung von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, den Bau des umstrittenen Lobautunnels zu stoppen, fordert NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard rasch alternative Lösungen: „Das heutige Aus für den Tunnel bringt endlich Klarheit. Klar ist aber auch, dass rasch ausgelotet werden muss, wie man den Ansprüchen heute und in Zukunft gerecht werden kann, um steigende Mobilität und Umweltschutz verbinden zu können.“ Es sei nun die Aufgabe der Klimaministerin, geeignete Konzepte zu finden.

„Die freigewordenen Mittel müssen direkt in die Infrastruktur vor Ort fließen, um die verkehrsgeplagten Orte zu entlasten“, sagt NEOS-Verkehrssprecher Johannes Margreiter. „Ein massiver Ausbau des Öffinetzes, um den Umstieg für alle so bequem und einfach wie möglich zu machen, muss nun das Gebot der Stunde sein. Wir müssen diese Chance sinnvoll nutzen für eine nachhaltige und schnelle Verkehrsentlastung.“ Die enormen Projektkosten, so Margreiter, wären durch ein vorausschauendes Projektmanagement vermeidbar gewesen: „Die Anforderungen des Klimawandels an eine moderne Verkehrspolitik sind ja nicht erst seit gestern bekannt. Einmal mehr müssen die Bürgerinnen und Bürger für die Folgen politischen Missmanagements tief in die Tasche greifen.“

