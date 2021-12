Angel Yeast steigt mit neuem Joint-Venture-Projekt in die umfassende Gesundheitsindustrie ein

Yichang, China (ots/PRNewswire) - Angel Yeast Co., Ltd ("Angel Yeast")(de.angelyeast.com), ein börsennotiertes Hightech-Hefeunternehmen in China, hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit zwei bekannten biomedizinischen Unternehmen unterzeichnet hat, um ein neues Joint Venture, Hubei Magic Health Technology Co., Ltd. ("Magic Health") zu gründen, das sich auf umfassende Gesundheit konzentriert. Die Joint-Venture-Vereinbarung wurde mit Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co, Ltd, einer Tochtergesellschaft von Huadong Medicine Co, Ltd. und Zhejiang Huida Biotech Co, Ltd. unterzeichnet. (Huida Biotech) unterzeichnet.

Im Rahmen des Joint Ventures wird Magic Health künftig die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von wichtigen Gesundheitsprodukten fördern, die von Rohstoffen für Nahrungs- und Genussmittel bis hin zu Inhaltsstoffen für die Körperpflege auf der Grundlage mikrobieller Technologien reichen. 559 Millionen RMB werden in zwei Phasen in den Bau von Produktionsstätten und Anlagen für die Entwicklung von Rohstoffen für Ernährung, Gesundheit und Körperpflege investiert. Dazu gehören Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten, Lager- und Kraftwerkseinrichtungen sowie umweltfreundliche Kläranlagen.

"COVID-19 hat die Einstellung zur Gesundheit weltweit verändert und den Wunsch nach einem besseren Wohlbefinden geweckt. Die umfassende Gesundheitsbranche wiederum hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstumstempo erlebt, das ungeahnte Chancen und Entwicklungsperspektiven eröffnet hat", so Tao Xiong, Vorsitzender von Angel Yeast.

"Angel Yeast fühlt sich geehrt, gemeinsam mit Zhongmei Huadong Pharmaceutical und Huida Biotech in die umfassende Gesundheitsindustrie einzusteigen. Dies ist ein Durchbruch in unserer industriellen Entwicklung und auch ein Meilenstein für die Gruppe. Durch die Gründung eines Joint Ventures mit zwei führenden Gesundheitsunternehmen können wir die Stärken aller Beteiligten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, technologische Innovation, Produktion und Qualitätskontrolle voll ausschöpfen, um Magic Health als Rückgrat der chinesischen Gesundheitsindustrie zu etablieren", so Xiong.

"Wir sind stolz darauf, mit Angel Yeast zusammenzuarbeiten, einem weltweit führenden Unternehmen mit Erfahrung und Fachwissen im Bereich der fortgeschrittenen mikrobiellen Fermentation. Dieses Joint Venture wird die erste Plattform von Huadong Medicine für die Industrialisierung im pharmazeutischen Bereich sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Angel Yeast, um den blauen Ozean der industriellen Mikroben zu erkunden und Innovationen in der umfassenden Gesundheitsindustrie zu schaffen. Huadong Medicine hat sich der Verwirklichung unserer Vision eines industrialisierten, groß angelegten globalen mikrobiellen Industriesegments im Bereich der Mikrobiologie verschrieben", sagte Liang Lv, Vorsitzender von Huadong Medicine.

Das Geschäftsfeld von Magic Health wird die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln, Gesundheitsnahrung, Säuglingsnahrung, Nahrung für spezielle medizinische Zwecke, Futtermittelzusatzstoffen, Technologieentwicklung, technischen Dienstleistungen und mehr umfassen. Das Joint Venture verfügt über ein Stammkapital von 250 Millionen RMB, wovon Angel Group und Huadong Medicine jeweils 100 Millionen RMB bzw. 40 Prozent und Huida Biotech 50 Millionen RMB investiert haben, was 20 Prozent der Gesamtinvestition entspricht.

Angel Yeast ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Hefe und Hefederaten beschäftigt. Es ist das größte Hefeunternehmen in Asien und das drittgrößte weltweit sowie einer der weltweit größten Anbieter von Hefeextrakt.

Über Angel Yeast

Das 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co. ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, mikrobielle Ernährung und Enzyme.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698870/DSC_0030_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jonathan Xu

xujin @ angelyeast.com