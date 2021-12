LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte ernennen 3 neue Partner

Linz/Wien/Salzburg/Graz/Innsbruck/Ried (OTS) - Gleich 3 neue Partner verstärken ab 1. Februar 2022 die Geschäftsführung von LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater bzw LeitnerLaw Rechtsanwälte: Harald Galla und Johannes Prillinger (LeitnerLeitner) sowie Vedran Obradović (LeitnerLaw Rechtsanwälte).

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Führungsteam auch in diesem Jahr wieder mit langjährigen hochkarätigen Kollegen erweitern können. Gemeinsam mit ihnen werden wir die Entwicklung der österreichischen Standorte vorantreiben und die nunmehr schon etablierte Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten weiter vertiefen“, ist Gerald Gahleitner, Partner von LeitnerLeitner, überzeugt. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir jungen Talenten eine spannende Karriereperspektive bieten, dies ist gerade in Zeiten des Wettbewerbs um die besten Köpfe in unserer Branche ein wichtiger Impuls.“

Mag. Harald Galla (Wien) ist seit mehr als 20 Jahren in der Steuerberatung tätig. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist Experte für M&A, Private Equity, Konzern- und Umgründungssteuerrecht, Umsatzsteuer und Real Estate. In diesen Bereichen hat er bereits zahlreiche große Projekte sowohl auf Buy-Side als auch Sell-Side betreut. Ein weiterer Fokus seiner Beratung liegt im internationalen Steuerrecht und den Verrechnungspreisen. Zudem ist Harald Galla Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für DAC 6 und Fachautor zahlreicher Publikationen.

Mag. Johannes Prillinger (Linz) ist Steuerberater und berät seit mehr als 10 Jahren seine Mandanten umfassend in allen Fragen des Finanzstrafrechts sowie des Abgabenverfahrensrechts. Darüber hinaus leitet er das Team zur Betreuung von Freiberufler:innen wie Ärzt:innen, Rechtsanwält:innen sowie Ziviltechniker:innen bei LeitnerLeitner. Johannes Prillinger ist zudem als Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der Uni Graz tätig. Er publiziert laufend zu seinen Fachgebieten.

Mag. Dr. Vedran Obradović (Wien) wird ab 1. Februar 2021 als Partner bei LeitnerLaw Rechtsanwälte das Führungsteam erweitern. Der Jurist ist seit vielen Jahren renommierter Experte für Gesellschaftsrecht, M&A sowie Kapitalmarkt- und Börsenrecht. Vor seinem Eintritt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte in 2018 leitete er über zwei Jahre die Geschäftsstelle der Österreichischen Übernahmekommission in Wien und war als Assistent am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien sowie der Universität Graz tätig. Vedran Obradović referiert und publiziert laufend zu seinen Fachgebieten.

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Osteuropa. Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler. www.leitnerleitner.com

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist aufstrebende Rechtsanwaltskanzlei in Österreich mit Fokus auf Wirtschaftsrecht in Linz, Graz und Wien sowie Sprechstellen in Ried und Wels. Mit einem großen internationalen Netzwerk und in Partnerschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner beraten wir internationale Konzerne, Familienunternehmen, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe umfassend und interdisziplinär. www.leitnerlaw.at

