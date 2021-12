Kanzleramtsministerin Edtstadler nach Kontakt mit positiv Getestetem im Homeoffice

Wien (OTS) - Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler war gestern Nachmittag während eines Medientermins in direktem Kontakt mit einer Person, die heute ein positives Testergebnis auf Corona erhalten hat. Die Bundesministerin befindet sich derzeit in freiwilliger Absonderung und wartet ihr Testergebnis ab. Als Vorsichtsmaßnahme wird sie ihre Amtsgeschäfte in den kommenden Tagen im Homeoffice wahrnehmen und sich regelmäßig testen.

Edtstadler ist dreifach geimpft, ein PCR-Test am Dienstag war negativ und sie zeigt derzeit auch keinerlei Symptome oder Anzeichen einer Erkrankung.

Rückfragen & Kontakt:

Viktor Niedermayr

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 53 115 -

viktor.niedermayr @ bka.gv.at