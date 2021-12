Auf Schiene: Neuer Onlineshop für Fans der Badner Bahn

Geschenkideen für Weihnachten unter fanshop.wlb.at einfach online bestellen

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor Weihnachten gibt es jetzt die Möglichkeit, Fanartikel der Badner Bahn bequem und einfach im neuen Onlineshop zu bestellen unter fanshop.wlb.at. Passend zur Weihnachtszeit gibt es im neuen Onlineshop auch saisonale Schmankerl, wie den Badner-Bahn-Christbaumschmuck (15,90€) oder den Keksausstecher in Zugform (3,00€).

Für den täglichen Kaffee- oder Teegenuss eignet sich hervorragend die Porzellan-Tasse mit dem bekannten Badner-Bahn-Symbol (12,90€). Im gleichen Design gibt es auch trendige blaue Socken für alle, die auf Schritt und Tritt mit ihrer Lieblingsbahn unterwegs sein möchten. Die in Europa hergestellten ÖKO-Tex-zertifizierten Socken gibt es in den Einheitsgrößen 37 bis 41 bzw. 42-46 (9,90€).

Nachhaltige Fanartikel für Groß und Klein

Nachhaltig produziertes Merchandise erfreut sich auch bei Öffi-Fans großer Beliebtheit und ergänzt das neue Sortiment. So etwa die recycelbare Jausenbox aus Zellulose im blauen Badner-Bahn-Design (9,90€). Der Spielzeugzug von LALOK aus hochwertigem Buchenholz im Look der neuen Fahrzeuggeneration erfreut besonders Kinder. Das Modell passt zu allen gängigen Holzeisenbahnsystemen und wurde in Österreich designt (24,90€).

Das Fanartikel-Sortiment wird stetig erweitert: noch heuer etwa durch eine neue Badner-Bahn-Kappe mit coolem Design oder Fahrzeugmodelle aus Lego®-Komponenten. Alle neuen Artikel sind ab sofort im Onlineshop unter fanshop.wlb.at und wie bisher zusätzlich an den Kassen Baden Josefsplatz und Wien Oper erhältlich (Mo-Sa: 08:00-12:00 Uhr sowie 12:45-16:00 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

WIENER LOKALBAHNEN Gmbh

(01) 90444-53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at