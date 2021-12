Gaál: „Miteinander statt einsam“ im Gemeindebau – wohnpartner im Advent-Einsatz

Berührende Geschichten im Online-Adventkalender und Hilfe vor Ort

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kehrt der wohnpartner-Online-Adventkalender ab heute, 1. Dezember, mit neuen Inhalten zurück: Hinter jedem Türchen versteckt sich eine wahre Begebenheit rund um Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten, Videos, Rezepte und Gewinnspiele. Und auch zu Lockdown-Zeiten ist wohnpartner vor Ort unterwegs in den Gemeindebau-Höfen, um Gemeindebau-Mieter*innen zu helfen.

Der wohnpartner-Adventkalender, der heute auf www.wohnpartner-wien.at online geht, holt Gemeindebau-Held*innen vor den Vorhang: So erwarten die Leser*innen täglich berührende Geschichten zum Thema Nachbarschaftshilfe, Anleitungen zum Kekserlbacken, Gewinnspiele sowie Infos zu wohnpartner-Initiativen wie Lernbegleitung, Verschönerungsaktionen im Gemeindebau oder Willkommen Nachbar.

Miteinander statt einsam

Nach dem Motto „Miteinander statt einsam“ lässt wohnpartner die Gemeindebau-Bewohner*innen in dieser schwierigen Zeit nicht alleine. wohnpartner unterwegs ist auch im Lockdown in den Gemeindebauten vor Ort (natürlich nur outdoor und mit FFP2-Maske), verteilt zum Beispiel am 6.12. Gratis-Bücher und hilft dabei die Menschen zu entlasten. Seit dem ersten Lockdown hat wohnpartner immer wieder neue Wege gefunden, um Nachbarschaftskonflikte auch in Pandemiezeiten erfolgreich zu lösen – dazu zählen vermittelnde Telefonate zwischen den Parteien, Spaziergänge im Freien sowie „Fenstergespräche“, die kontaktlos durch ein geöffnetes Oberlicht stattfinden.

Virtueller Lichtblick

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál lädt zum täglichen Türchen-Öffnen des Online-Adventkalenders ein: „Das Jahr 2021 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam meistern müssen. Der wohnpartner-Adventkalender erzählt in 24 Episoden auf wunderbare Art und Weise diese Geschichten des sozialen Zusammenhalts im und um den Gemeindebau. Der Kalender zeigt so Perspektiven auf und stellt Initiativen vor. Jede Geschichte für sich steht für einen kleinen Lichtblick, in der Gesamtheit entsteht dadurch eine vielfältige Lichterkette des Miteinanders.“

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „wohnpartner war auch 2021 ein verlässlicher Partner bei der Konfliktvermittlung im Gemeindebau und unterstützt die Menschen laufend mit maßgeschneiderten Angeboten. Der Adventkalender informiert auch über die Leistungen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Gemeindebau erbringen.“

Zu finden ist der virtuelle Adventkalender ab 1.12. unter www.wohnpartner-wien.at.

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohner*innen entwickeln die rund 150 wohnpartner-Mitarbeiter*innen an 26 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die Bewohner*innen-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch.

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner setzt sich tagtäglich gemeinsam mit Wiener Wohnen für eine gute Gemeinschaft im Gemeindebau ein.www.wohnpartner-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 01/4000 98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Mag.a Agnes Eckharter

Kommunikation Wohnservice Wien

Tel.: 0676/8118 25848

E-Mail: agnes.eckharter @ wohnservice-wien.at