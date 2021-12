Zum Wohl der Menschen – Forschen für die Gesundheit

"Österreich-Bild" am Sonntag, 5. Dezember 2021, 18.25 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - In Niederösterreich gibt es aktuell mehr als 60 Unternehmen, die in den Bereichen Medizintechnik, pharmazeutische Produktion und Entwicklung tätig sind und international vielbeachtete akademische Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Ein „Österreich-Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Kamera: Johann Steinkogler) zeigt, wie sich Niederösterreich als Top-Technologie- und Forschungsstandort im Bereich Gesundheitswesen entwickelt hat. Beispielhaft werden in der Dokumentation Pharma- und Medtech-Unternehmen vorgestellt, die in der Forschung tätig sind und zu international führenden Entwicklern, Herstellern und Anbietern zukunftsorientierter Medizinprodukte zählen.

Unter ihnen ein Unternehmen in Niederösterreich, das an der Bewältigung der globalen Corona-Pandemie maßgeblich beteiligt ist:

der Forschungs- und Produktionsbetrieb für Biopharmazeutika Polymun Scientific in Klosterneuburg.

Beim Unternehmen Takeda in Orth an der Donau liegt der Fokus auf der Entwicklung und Herstellung einer neuen Gen- und Zelltherapie. Ebenfalls in Orth ansässig ist das Unternehmen Pfizer, hier werden Impfstoffe für den Weltmarkt produziert. Vorgestellt werden auch DOC medikus als Hersteller von Infusionsschläuchen und Einwegprodukten für die Intensivmedizin und Onkologie und das Unternehmen Acmit in Wiener Neustadt mit einem Operationsroboter, welcher in der Schulung für Neurochirurgen eingesetzt wird.

Ebenfalls in Wiener Neustadt angesiedelt ist Medaustron, ein Kompetenzzentrum für Strahlentherapie und -forschung. Weiters wird auch die gemeinsame Arbeit der Karl Landsteiner Universität und des Universitätsklinikums Krems zum Thema Blutkrebs portraitiert.

Die Gesundheitsplattform der Ecoplus soll niederösterreichischen Unternehmen mit ihren innovativen Technologien den Eintritt in den Gesundheitsmarkt ermöglichen. Sie ist dabei Partner für die öffentliche Hand, womit eine autarke Versorgung mit medizinischen Produkten im Krisenfall erleichtert werden soll.

Die Dokumentation aus dem Landesstudio Niederösterreich zeigt auch, wie jede Einzelne und jeder Einzelne von uns von den Innovationen dieser Unternehmen profitieren kann. Nicht nur aktuell, sondern auch was künftige Themen und Entwicklungen im Bereich der Medizin betrifft.

