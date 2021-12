Almdudler gestaltet „Limited Edition“ für Aids Hilfe Initiative #positivarbeiten

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich Almdudler daher für den diskriminierungsfreien Umgang von HIV-positiven Menschen in der Gesellschaft.

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr wurde von den AIDS-Hilfen Österreichs die Initiative #positivarbeiten ins Leben gerufen, die sich für die Inklusion am Arbeitsplatz stark macht. „ Ob im Beruf, in der Partnerschaft oder in der Freizeit: Bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie muss HIV heute kaum mehr Einschränkungen nach sich ziehen. Das wollen wir durch unsere Teilnahme an der Initiative #positivarbeiten der Österreichischen AIDS-Hilfen klar und deutlich aufzeigen “, so Klein. Deshalb ziert in diesem Jahr das #positivarbeiten Design die beliebte Almdudler 0,25L Glasflasche, die exklusiv und in limitierter Auflage für die AIDS-Hilfen Österreichs umgesetzt wurde.

#positivarbeiten: Respekt gegenüber HIV-positiven Menschen am Arbeitsplatz

Bereits 2020 hat Almdudler voller Überzeugung und Stolz die „Deklaration für Respekt & Selbstverständlichkeit“ unterzeichnet, um das Engagement für einen diskriminierungsfreien Umgang von HIV-positiven Menschen am Arbeitsplatz zu besiegeln und auch aktiv sichtbar zu machen. Denn was vielen noch immer nicht klar ist: Menschen mit HIV können jeden Beruf ausüben, HIV verändert weder Talent noch Fähigkeiten und auch die Leistungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Zudem ist eine HIV-Übertragung im Arbeitsalltag ausgeschlossen und unter Therapie ist HIV selbst nicht mehr übertragbar. Heribert Thomas Klein: „ Wir bei Almdudler sind überzeugt: Respekt, Offenheit und Menschlichkeit sind die Grundbausteine für bessere Lebensqualität und tragen so zu einem wertschätzenden Arbeitsklima bei. “

Welt-Aids-Tag für mehr Sichtbarkeit

Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen, wird dieser Tag für Awareness und Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen jedes Jahr von UNAIDS unter ein bestimmtes Motto gestellt. Das diesjährige Motto lautet: End inequalities. End AIDS. End pandemics. „ Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen ein solidarisches Miteinander besonders wichtig ist “, ist Klein überzeugt.

