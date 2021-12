OTTO Immobilien, Colliers & Sarah SONNLEITNER: Graben 12-Fläche an LIEBESKIND BERLIN vermittelt

LIEBESKIND BERLIN übersiedelt von der Seilergasse 3 auf den Graben 12

Wien (OTS) - Die lässige Bag Brand aus Berlin kommt an einen neuen Standort in bester Wiener Einkaufslage: Am Graben 12, im Erdgeschoß des historischen Gebäudes mit rund 100 m² Verkaufsfläche. Die Vermittlung erfolgte dank der Kooperation der drei Immobilienexperten Anthony Crow, Teamleiter Retail bei OTTO Immobilien, Tanja Tanczer, Head of Retail bei Colliers Österreich und Sarah Sonnleitner.

Die Geschichte von LIEBESKIND BERLIN begann im Jahr 2003 mit der Vision einer Marke, die sein sollte wie die Stadt, aus der sie kommt: lässig, authentisch, unkonventionell. Eine Lederhandtasche markierte den Startpunkt und trug das Lebensgefühl in die Welt hinaus. 2012 folgte die Ergänzung des Sortiments um Brillen und seit dem Jahr 2015 erweitert eine Uhren- und Schmuckkollektion das Portfolio. Im Fokus bleibt dabei die Qualität: Jeder Entwurf wird aus besten Materialien sorgsam und hochwertig verarbeitet. Nur der Look ändert sich: er ist stets am Puls der Zeit – genau wie Berlin selbst.

Anthony Crow, Head of Retail bei OTTO Immobilien: „Wir sind überaus froh, mit Liebeskind Berlin einen namhaften Mieter für den prestigeträchtigen Standort Graben 12 gefunden zu haben. Das renommierte Konzept wird auf insgesamt ca. 100 m² Verkaufsfläche wie gewohnt mit einem tollen, innovativen Ladenbau und anspruchsvollen, modernen Produkten KonsumentInnen ein tolles Shoppingerlebnis bieten.“

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien



T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at