Samariterbund: Ehrenamtliche Arbeit ist notwendig!

Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember 2021 bedankt sich der Samariterbund bei allen Ehrenamtlichen in ganz Österreich.

Wien (OTS) - Anlässlich des Welttages des Ehrenamtes am Sonntag, dem 5. Dezember 2021 unterstreicht Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller die große gesellschaftliche Bedeutung von Freiwilligenarbeit: „Glücklicherweise hat das Ehrenamt in Österreich Tradition. Rund 3,3 Millionen Menschen sind in fast 120.000 heimischen Einrichtungen tätig und arbeiten rund 720 Millionen Stunden pro Jahr. Laut einer Berechnung der FH Salzburg entspricht das einer Arbeitsleistung von 400.000 Vollzeitbeschäftigten und würde im Normalfall Lohnkosten von fast 16 Milliarden Euro verursachen. Ohne die Freiwilligenarbeit könnte Österreich nicht funktionieren, das zeigt sich auch jetzt während der Pandemie sehr deutlich.“

Um dieses Engagement auf der ganzen Welt zu würdigen und möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, ebenfalls Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft zu leisten, feiert die UNO seit 1986 jeden 5. Dezember als „Internationalen Tag des Ehrenamtes“.

„Es gibt beim Samariterbund sehr viele Möglichkeiten zu helfen und Gutes zu tun - in der Pflege, beim Rettungsdienst, in der Flüchtlings- und Wohnungslosenbetreuung, in der Katastrophenhilfe – ohne die fast 8.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre die soziale Mission des Samariterbundes undenkbar. Dafür wollen wir wieder einmal laut und deutlich ‚Danke!‘ sagen“, so Hundsmüller.



Hilfe von Mensch zu Mensch seit fast 100 Jahren



Seit der Gründung vor fast 100 Jahren erfüllt der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs seine soziale Mission: Die 11.272 haupt- und ehrenamtlichen Samariter*innen der Non-Profit-Organisation leisten für ältere Menschen, Kranke, Verletzte und in Not geratene Personen wichtige Hilfe von Mensch zu Mensch. Dabei wird der Samariterbund von 352.246 Mitgliedern und Förderern in ganz Österreich unterstützt. Bei der Erfüllung der Aufgaben sind auch 1.441 Zivildiener im Einsatz.

